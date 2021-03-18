Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 получил процессор Intel Core 11-го поколения

18 марта 2021 г., 12:45

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Компания ASUS сообщает о начале продаж в Украине ноутбука ExpertBook B9 (B9400), заявленного как самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-лэптоп. В локальной рознице модель ExpertBook B9 (B9400) можно приобрести по цене от 39999 грн.

Обновленный ExpertBook B9 получил процессор Intel Core 11-го поколения со встроенной видеокартой Intel Iris Xe, а также возможность создания массивов RAID0 и RAID1 из твердотельных накопителей, поддержку интерфейса Thunderbolt 4, датчик приближения AdaptiveLock для удобной и безопасной авторизации в системе и технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне. Она призвана обеспечить кристально чистое звучание голоса во время онлайн-переговоров и видеоконференций, что особенно важно в современных условиях, когда огромное количество специалистов перешло на удаленную работу.

Сообщается, что новый ExpertBook B9 удерживает рекорд, оставаясь самым легким в мире 14-дюймовым бизнес-ноутбуком, — его масса составляет 880 граммов. Кроме того, для новинки заявлена способность работать почти сутки на одном заряде аккумулятора, что в реальных условиях означает несколько дней эксплуатации без подзарядки.

Рекордная легкость ExpertBook B9 досигнута благодаря магниево-литиевому сплаву, из которого изготовлен корпус. В конфигурации ExpertBook B9 массой 880 граммов установлен аккумулятор емкостью 33 Вт·ч, а в версии массой 1005 граммов емкость аккумулятора составляет 66 Вт·ч. Толщина корпуса для обеих версий составляет всего 14,9 мм. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить заряд батареи до 60% от максимальной емкости за 39 минут.

В максимальную конфигурацию ExpertBook B9 входит процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенным графическим ядром Iris Xe, а также модули памяти LDDR4x с тактовой частотой 4266 МГц общим объемом до 32 ГБ. В состав ноутбука входит контроллер Wi-Fi 6 от Intel, а система хранения в максимальной конфигурации может состоять из двух твердотельных накопителей по 2 ТБ, которые допускается объединять в массивы RAID0 или RAID1.

Набор портов включает USB-С с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 (40 Гбит/с, поддержка двух дисплеев формата 4K, ускоренная подзарядка), стандартные разъемы USB Type-A и HDMI, разъем для подключения проводного Ethernet.

Бизнес-ноутбук ExpertBook B9 cоответствetn американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, включая падение с высоты, проверку ударопрочности, воздействие перепадов давления, экстремально высоких температур и влажности до 95%.

Новинка также прошла серию дополнительных тестов, включающих проверку интерфейсных разъемов (5 тыс. циклов подключения/отключения), давление на крышку и нижнюю панель силой до 30 кг, тест на прочность клавиатуры (10 млн нажатий на клавиши), испытания дисплейного шарнира (50 тыс. циклов открытия/закрытия крышки). Клавиатура бизнес-ноутбука ExpertBook B9 защищена от попадания случайно пролитых жидкостей.

При минимальной ширине рамки, окружающей 14-дюймовый дисплей NanoEdge, в ее верхней части нашлось место для веб-камеры, инфракрасной камеры и датчика приближения, позволяющих удобно ноутбук с помощью биометрической системы распознавания лиц. Как только пользователь садится за ноутбук, фирменная технология ASUS AdaptiveLock с помощью датчика приближения обнаруживает его присутствие и активирует инфракрасную камеру для идентификации лица. Для разблокировки системы не приходится даже касаться устройства. Когда пользователь отходит от ноутбука, ExpertBook B9 автоматически включает блокировку, защищая конфиденциальные данные от посторонних глаз.

Модель ExpertBook B9 поддерживает фирменную технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне. Она использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы эффективно отсеивать посторонние звуки, оставляя только голос пользователя. В приложении MyASUS имеется функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter — выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников.

Аудиосистема ноутбука ExpertBook B9 — это четыре микрофона дальнего действия и стереодинамики с сертификацией Harman Kardon. В ноутбуке также предусмотрена интеграция с виртуальным ассистентом Amazon Alexa. О работе системы Alexa сигнализирует световая полоска на корпусе ноутбука.

В тачпад бизнес-ноутбука ExpertBook B9 встроен светодиодный сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad 2.0. Достаточно одного прикосновения к значку NumberPad в правом верхнем углу тачпада — и на нем отобразятся сенсорные клавиши для ввода чисел. Их яркость можно регулировать нажатием на значок в верхнем левом углу. Даже когда функция NumberPad 2.0 активирована, тачпад продолжает работать по своему обычному предназначению: интеллектуальный алгоритм автоматически определяет, вводятся ли цифры или управляется курсор.

В ASUS ExpertBook B9 реализовано множеством средств для защиты конфиденциальных данных. Встроенный сканер отпечатков пальцев позволяет разблокировать ноутбук одним касанием, а веб-камера оснащена специальной шторкой. После ее задвигания можно не бояться случайно активировать видеосвязь.

Для защищенного хранения паролей и шифровальных ключей в бизнес-ноутбуке ExpertBook B9 предусмотрен TPM-модуль. Для техобслуживания и оптимизации параметров компьютера служит целый комплект утилит, включая ASUS Business Manager и ASUS Control Center.

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