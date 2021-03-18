Обновление DP2 улучшает защиту и интерфейс Android 12

18 марта 2021 г., 12:15

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Не прошло и месяца после выхода первой превью-версии Android 12 для разработчиков, как Google предоставила им возможность расширить знакомство с этой мобильной ОС в следующем апдейте — DP2.

Во вчерашнем блоге вице-президент по разработке Android Дэйв Берк (Dave Burke) в частности сказал, что DP2 предлагает множество новых функций, направленных на повышение доверия и безопасности.

Так, например, Android 12 Developer Preview 2 впервые обеспечивает расширенную защиту действий с уведомлениями на заблокированном экране. Теперь может задать обязательную аутентификации пользователя, для того, чтобы удалить такие сообщения или отметить прочитанными.

Некоторые приложения выводят срочные уведомления на экран другого активного приложения. Теперь разработчики могут запретить такие алерты поверх содержимого своего приложения, если это мешает пользователям.

Ещё более удобным для работы сделают интерфейс Android улучшения режима «картина в картинке» (PiP). Новые возможности Android 12, позволяют разработчикам легко изменять размер элементов PiP и задавать автоматический перевод своих приложений в этот режим.

С помощью нового API RoundedCorner впервые появилась возможность адаптировать элементы пользовательского интерфейса приложений к смартфонам и планшетам, экраны которых имеют скруглённые углы.

Взаимодействие мобильных приложений с фитнес-браслетами, смарт-часами и прочими устройствами-компаньонами оптимизирует другой новый API — CompanionDeviceService. Благодаря ему, по словам Берка, система Android поддерживает привязку с устройством, когда то находится поблизости, и уведомляет приложение о потере соединения, чтобы оно, при необходимости, могло очистить состояние.

Берк подчеркнул, что одним из основных приоритетов при развертывании новых версий Android 12 является совместимость приложений, поэтому большинство связанных с ними новшеств предлагаются как опции. Таким образом, у разработчиков будет больше времени, чтобы убедиться, что их приложения совместимы с новыми функциями.

«С Developer Preview 2 мы вплотную приблизились к релизу и продолжаем улучшать общую стабильность, поэтому сейчас самое время опробовать новые функции и изменения и поделиться с нами вашими отзывами, — сказал Берк. — Особенно интересны обратная связь о наших API, а также подробные сведения о том, как изменения платформы влияют на ваши приложения».

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