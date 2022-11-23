ELKO Ukraine пропонує апаратний автентифікатор RSA DS100, що спрощуйте керування хмарою

23 ноября 2022 г., 12:35

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Нещодавно компанія RSA представила автентифікатор DS100 – багатофункціональне рішення безпеки, що працює без пароля та може значною мірою покращити взаємодію з користувачем, одночасно знизивши загальну вартість ресурсів. Рішення RSA в Україні просуває офіційний дистриб’ютор ELKO Ukraine.

Як повідомляється, DS100 – це перший автентифікатор, що підтримує хмарний режим та поєднує у собі криптографічні переваги протоколів FIDO з перевагами безпеки одноразового пароля (OTP). На відміну від інших аналогів, DS100 може працювати, як підключеним до мережі, так і відключеним, що робить його гнучким рішенням автентифікації.

Попри те, що DS100 розгортається фізично, ним керують у хмарі за допомогою Cloud Authentication Service. Це дає змогу підвищити ефективність управління без шкоди для безпеки повнофункціонального апаратного автентифікатора.

Незалежно від того, чи використовується логін FIDO2, чи OTP, користувачам не потрібно покладатися на традиційні облікові дані, які важко запам’ятати. Автентифікуватись можна за допомогою біометричного чи іншого методу для FIDO2 або просто натиснувши кнопку, щоб створити код OTP.

Сертифікований FIDO2 DS100 забезпечує безпечний і зручний FIDO2 без пароля автентифікацію у середовищах, де апаратні автентифікатори є бажаними або навіть вимагається для використання. Він легко підключається через роз’єм USB, а також має сучасні функції NFC.

У захищеному середовищі, де USB-з’єднання недоступне, або де користувачу потрібно під'єднатися до VPN, DS100 надає підключену і відключену-OTP функцію входу. Пристрій відображає OTP через екран і за допомогою кнопки OTP реалізує вхід на ресурси автоматично.

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