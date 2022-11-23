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Windows for Linux вже з'явилася в Microsoft Store

23 ноября 2022 г., 13:25

Виробник офіційно оголосив, що версія підсистеми Windows for Linux (WSL) вже доступна в магазині Microsoft Store.

Як повідомляється, цей крок дасть користувачам можливість більш швидшого отримання оновленнь.

Нагадаємо, що Microsoft випустила WSL у 2018 році, що дало змогу користувачам Windows запускати бінарні файли Linux на своїх системах. А вже у  2021 р. зʼявилася підтримка додатків Linux на основі графічного інтерфейсу через Windows Subsystem for Linux GUI.

У вересні минулого року Microsoft та Canonical об'єдналися щоб додати підтримку systemd у WSL, що мало надати змогу встановлювати більшу кількість сумісних застосунків.

Відтепер же усі користувачі Windows 10 зможуть використовувати додатки Linux з графічним інтерфейсом після оновлення до останньої версії Microsoft Store. Наголошується, що остання загальнодоступна версія поширюється на системи під управлінням від Windows 10 21H1 або Windows 11 21H2.

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