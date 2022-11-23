vivo анонсувала флагманські смартфони серії X

23 ноября 2022 г., 11:45

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Компанія vivo офіційно представила нові смартфони флагманської серії X. Презентовані апарати vivo X90, vivo X90 Pro та vivo X90 Pro+.



vivo X90 і X90 Pro базуються на восьмиядерних чипах MediaTek Dimensity 9200, які виготовляється за технологією 4 нм. А флагманська модель vivo X90 Pro+ - на Snapdragon 8 Gen 2.



Смартфони можуть оснащуватися 8 або 12 Гбайт оперативної пам'яті формату LPDDR5 і мають накопичувач на 128, 256 або 512 Гбайт UFS 4.0.



vivo X90 і X90 Pro оснащуються однаковими 6,78-дюймовими вигнутими з боків AMOLED-дисплеями з підтримкою роздільної здатності 2800×1260 (QHD+) і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість - 1300 кд/м².



vivo X90 Pro+ має 6,78-дюймовиq дисплей з роздільною здатністю 3200×1440. Він використовує панелі LTPO AMOLED з 10-бітовим кольором і частотою оновлення до 120 Гц. Яскравість - до 1800 кд/м2.



Основна камера X90 побудована на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX866 з підтримкою оптичної стабілізації. Також в оснащенні надширококутний модуль 12 Мп і телевік 12 Мп із двократним оптичним зумом.



vivo X90 Pro та X90 Pro+ мають основну камеру на базі 1-дюймового 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX989. На додаток у першої моделі телефотооб'єктив 50 Мп і надширококутний модуль 12 Мп.



У X90 Pro+ окрім основної камери має ще два телефото-модулі - 64 Мп (з 3,5-кратним оптичним і 100-кратним цифровим зумом) і 50 Мп та до цього ще ширококутний модуль (охоплення 114 градусів) 48 Мп.



В vivo X90 задіяна батарея 4810 мА*год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 120 Вт. vivo X90 Pro має 4870 мА*год із підтримкою дротового заряджання на 120 Вт і бездротового на 50 Вт. А X90 Pro+ оснащено батареєю 4700 мА*год.



vivo X90 у конфігурації 8 ГБ/128 ГБ у Китаї пропонується за 520 дол., а варіант 12 ГБ/512 ГБ за 700 дол. Модель vivo X90 Pro з 8 ГБ/256 ГБ за 700 дол., у комплектації 12 ГБ/512 ГБ - 840 дол. vivo X90 Pro+ будуть пропонувати у варіанті 12 ГБ/256 ГБ за 910 дол. и 12 ГБ/512 ГБ - 980 дол.

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