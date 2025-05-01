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Експортна виручка ІТ-послуг у березні зменшилася на 1,3% відносно торішньої

1 мая 2025 г., 14:35

Експортна виручка ІТ-послуг у березні зменшилася на 1,3% відносно торішньої

У березні обсяг IT-експорту збільшився на 1,9% у порівнянні з лютим і становив 545 млн дол., за даними НБУ. Водночас ці показники на 3,5% або ж 20 млн дол. менші порівняно з березнем 2024 року.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цьогоріч склала 1,28 млрд дол. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту склала 42,6%. Це на 0,2% менше порівняно з лютим. Втім на 3,6% більше ніж за аналогічний період торік.

За перший квартал експорт IT-послуг приніс українській економіці 1,57 млрд дол. Це на 1,3% менше ніж за аналогічний період 2024 року. Також показники першої чверті 2025 року на 5,9% або 99 млн дол. менші ніж в останньому кварталі минулого року.

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