Meta Platforms збільшила продажі у І кв. на 16% до 42,31 млрд дол.

1 мая 2025 г., 15:30

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Meta Platforms, материнська компанія Facebook, Instagram та WhatsApp, повідомила про результати за перший квартал.

Виручка за цей період досягла 42,31 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж роком раніше, і значно перевищила очікувані аналітиками 41,4 мільярда доларів.

Прибуток склав $6,43 за акцію, що значно перевищило консенсус-прогноз у $5,28.

Загалом, чистий прибуток Meta зріс на 16% до 16,64 млрд дол. - рік тому він становив 12,37 млрд доларів.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив під час телефонної розмови, що бізнес компанії працює добре. «Я думаю, що ми в змозі впоратися з макроекономічною невизначеністю», - сказав він, маючи на увазі перебої в торгівлі, які, як очікується, виникнуть через нещодавно запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи.

Meta повідомила, що за минулий квартал отримала 41,39 мільярда доларів доходу від реклами, перевершивши прогнозований показник у 40,44 мільярда доларів. Крім того, кількість щоденних активних користувачів Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp зросла до 3,43 мільярда, що більше ніж 3,35 мільярда, які були роком раніше, і перевищує прогноз аналітиків на рівні 3,39 мільярда.

Аналітики були вражені стійкістю рекламного бізнесу Meta, який отримав вигоду від зростання показів оголошень на 5% і збільшення середньої ціни за оголошення на 10% протягом кварталу.

Цукерберг повідомив, що новий сервіс мікроблогів Threads, який є конкурентом платформи X Ілона Маска, зараз налічує понад 350 мільйонів активних користувачів щомісяця, в порівнянні з 320 мільйонами в січні.

Підрозділ Meta Reality Labs, який займається розробкою технологій, пов'язаних з метапростором, продовжує витягувати гроші компанії - операційні збитки у цьому кварталі склали 4,2 млрд дол. Загальний обсяг продажів склав 412 млн дол., що на 6% менше, ніж роком раніше. Минулого тижня Meta оголосила про скорочення понад 100 робочих місць у підрозділі Reality Labs.

Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі (Susan Li) повідомила аналітикам, що компанія розраховує на дохід у другому кварталі в розмірі від 42,5 до 44,5 мільярдів доларів, що відповідає цільовому показнику Уолл-стріт (44,03 мільярда доларів). Вона зробила оптимістичний прогноз, визнавши, що компанія постраждала від скорочення витрат на рекламу з боку експортерів електронної комерції, що базуються в Азії.

Компанія заявила, що знижує свій прогноз щодо загальних витрат до 113-118 мільярдів доларів, порівняно з 114-119 мільярдами доларів. Водночас, вона також підвищила прогноз капітальних витрат до діапазону від 64 до 72 мільярдів доларів, порівняно з попереднім прогнозом від 60 до 65 мільярдів доларів.

Збільшення капітальних витрат буде спрямоване на «додаткові інвестиції в центри обробки даних», які спрямовані на підтримку постійних зусиль компанії в галузі штучного інтелекту, йдеться в повідомленні. Також враховується очікуване зростання витрат на обладнання, оскільки тарифи, ймовірно, вплинуть на вартість серверів і масивів зберігання даних в дата-центрах.

Незважаючи на невизначеність щодо розвитку економіки, інвестори були досить задоволені результатами Meta, і її акції зросли більш ніж на 5% за підсумками тривалих торгів. Однак, за рік акції Мета все ще демонструють падіння трохи більше, ніж на 6%.

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