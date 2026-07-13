Новим CEO Львівського IT Кластера став Михайло Лемак

13 июля 2026 г., 15:45

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Наглядова рада Львівського IT Кластера обрала Михайла Лемака головним виконавчим директором організації. Призначення відбулося за результатами відкритого триетапного конкурсу, що тривав кілька місяців і зібрав понад 20 кандидатів. Новий керівник офіційно узятися до обов'язків 8 липня та представив своє бачення розвитку компаніям-учасницям на піврічних загальних зборах і щорічній MAP Assembly.

Зміна керівництва відбулася після відсторонення в січні попереднього директора Степана Веселовського через конфлікт із Наглядовою радою щодо несанкціонованої передачі прав на ключові торгівельні марки організації, зокрема конференцію IT Arena. Тимчасовим очільником до завершення конкурсу був Святослав Кавецький.

Михайло Лемак має понад 20 років досвіду в державному, приватному та громадському секторах. Він є ветераном російсько-української війни, колишнім заступником голови Херсонської ОВА з питань цифровізації, екскерівником інноваційного проєкту Lem Station та співавтором Стратегії конкурентоспроможності Львова. 2024 року Михайло Лимак став фіналістом проєкту Best CIO у категорії Державний сектор.

Lviv IT Cluster об'єднує понад 300 компаній і стартапів та понад 100 тисяч фахівців. Організація реалізує проєкти у сфері ІТ-освіти, розвитку талантів, підтримки технологічного бізнесу, міжнародного просування української індустрії та взаємодії з державними органами.

Головне завдання нового CEO – забезпечення безперервності операційних процесів та стабілізація внутрішньої команди після кризи. Стратегічний фокус Lviv IT Cluster залишається на розвитку спільних інфраструктурних проєктів, аналітичних досліджень та координації технологічної спільноти.

Одним із перших великих заходів під керівництвом нового CEO стане міжнародна технологічна конференція IT Arena 2026, яка має відбутися у Львові 25-27 вересня.

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