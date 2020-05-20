DX TALKS - Андрій Гриценюк, CIO, ПриватБанк - Четвер 21.05 в 16-00! 

20 мая 2020 г., 22:07

Четвер 21.05 в 16-00 - DX TALKS Андрій Гриценюк член правління ПриватБанку з питань інформаційних технологій

ПриватБанк продовжує активну діджіталізацію своїх послуг і фінансових сервісів, які давно вже вийшли за рамки класичного банкінгу і формують в Україні нову цифрову екосистему на стику фінансових послуг, рітейлу і е-комерс.

З Андрієм поговоримо про:

Про те, як ІТ допомагають найбільшому банку країни трансформуватися в цифрову екосистему на стику фінансових послуг, рітейлу і електронної комерції

На яких технологічних китах стоїть ПриватБанк?

Як влаштован SW Dev і чому це пріоритет для банку?

Про Фінтех і його реалізацію в Приват24, а також про те, як робити правильні висновки з ІТ-інцидентів.



Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) або Zoom (необхідна реєстрація)

Тривалість: 60 хв

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