 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 20 (1216)

10.05 - 17.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

DX TALKS - Андрій Гриценюк, CIO, ПриватБанк - Четвер 21.05 в 16-00! 

20 мая 2020 г., 22:07

DX TALKS - Андрій Гриценюк, CIO, ПриватБанк - Четвер 21.05 в 16-00!

Четвер 21.05 в 16-00 - DX TALKS Андрій Гриценюк член правління ПриватБанку з питань інформаційних технологій

ПриватБанк продовжує активну діджіталізацію своїх послуг і фінансових сервісів, які давно вже вийшли за рамки класичного банкінгу і формують в Україні нову цифрову екосистему на стику фінансових послуг, рітейлу і е-комерс.

З Андрієм поговоримо про:
Про те, як ІТ допомагають найбільшому банку країни трансформуватися в цифрову екосистему на стику фінансових послуг, рітейлу і електронної комерції
На яких технологічних китах стоїть ПриватБанк?
Як влаштован SW Dev і чому це пріоритет для банку?
Про Фінтех і його реалізацію в Приват24, а також про те, як робити правильні висновки з ІТ-інцидентів.

Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) або Zoom (необхідна реєстрація)
Тривалість: 60 хв


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  