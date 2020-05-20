Google Chrome получил крупнейшие ориентированные на безопасность обновления

20 мая 2020 г., 17:35

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По сообщению Google, начато развертывание новых инструментов и нового дизайна настроек конфиденциальности и безопасности браузера Chrome.

Для управления файлами cookie можно выбрать, какие из них будут задействоваться посещаемыми веб-сайтами, с возможностью блокировать сторонние файлы cookie в обычном режиме или режиме инкогнито, а также блокировать все файлы cookie на некоторых или всех веб-сайтах.

В настройках сайта элементы управления реорганизованы в два отдельных раздела, чтобы упростить поиск наиболее важных разрешений веб-сайта: доступ к местоположению, камере или микрофону и уведомления. Новый раздел также показывает самые последние действия с разрешениями.

В верхней части настроек Chrome появился заголовок меню «Я и Google», где находятся элементы управления синхронизацией. Эти элементы управления позволяют определять, какие данные передаются Google для хранения в учетной записи Google и доступны на всех устройствах пользователя.

Поскольку многие регулярно удаляют историю посещенных страниц, этот элемент управления перемесщен в верхнюю часть раздела «Конфиденциальность и безопасность».

Новый инструмент проверки безопасности в Chrome сообщит, были ли взломаны пароли, которые пользователь просил запомнить в Chrome, и если да, то как это исправить. Он будет сообщать, если отключена функция безопасного просмотра — технология Google, предупреждающая перед посещением опасного сайта или загрузкой вредоносного приложения или расширения. У инструмента проверки безопасности также есть новый дополнительный способ быстро узнать, обновлена ли текущая версия Chrome, то есть оснащена ли она новейшими средствами защиты. Если установлены вредоносные расширения, пользователю сообщат, как и где их удалить.

В режиме Инкогнито, куда заходят для более приватного просмотра, Chrome не сохраняет историю посещенных страниц, информацию, введенную в формы или файлы cookie браузера. Теперь можно разрешить использование сторонних файлов cookie для определенных сайтов, щелкнув значок «глаз» в адресной строке. Эта функция будет постепенно внедряться, начиная с операционных систем для десктопов и Android.

Появилась также новая иконка для всех расширений в виде головоломки на панели инструментов. С этим дополнением можно закрепить любимые расширения на панели инструментов.

Предлагается два основных обновления безопасности. Во-первых, расширенный безопасный просмотр обеспечивает более упреждающую и индивидуальную защиту от фишинга, вредоносных программ и других веб-угроз. Если включить расширенный безопасный просмотр, Chrome предварительно проверяет, являются ли страницы и загрузки опасными, отправляя информацию о них в безопасный просмотр Google. Если пользователь вошел в Chrome, то Chrome и другие используемые им приложения Google (Gmail, Диск и т. д.) будут защищать от угроз, с которыми он сталкиватся в Интернете, и атак на его аккаунт Google. Сообщается, что в течение следующего года будет добавлено еще больше средств защиты в этот режим, включая индивидуальные предупреждения о фишинговых сайтах и загрузках файлов, а также оповещения о различных продуктах.

Также запускается функция Secure DNS, предназначенная для повышения безопасности и конфиденциальности при просмотре веб-страниц. При заходе на веб-сайт, браузер должен сначала определить, на каком сервере он размещается, с помощью шага, известного как «поиск DNS (системы доменных имен)». Функция безопасного DNS в Chrome использует DNS-over-HTTPS протокол для шифрования этого шага, что помогает предотвратить отслеживание злоумышленниками того, какие сайты посещаются, или переадресацию на фишинговые сайты.

Сообщается, что эти обновления и новые функции появятся в Chrome на десктопах в ближайшие недели.

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