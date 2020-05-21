Квартальный доход Xiaomi превысил 7 млрд долл.

21 мая 2020 г., 9:45

Компания Xiaomi объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года.



Сообщается, что общий объем дохода за квартал составил 49,7 млрд. юаней (7,006 млрд долл) – на 13,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.



Валовая прибыль выросла на 44,9% достигнув 7,56 млрд. юаней (1,066 млрд долл.).



Скорректированная чистая прибыль составила почти 2,3 млрд. юаней (324,4 млрд долл.), что на 10,6% больше в годовом сравнении.



Расходы на научно-исследовательскую деятельность и разработки достигли 1,9 млрд. юаней (267,85 млрд долл.), увеличившись за год на 13,4%.

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