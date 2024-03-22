Alibaba розробить серверний процесор на базі RISC-V до кінця цього року

22 марта 2024 г., 12:35

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Дослідницький підрозділ Alibaba, Академія Damo, пообіцяв представити процесор RISC-V серверного класу наприкінці цього року, продемонстрував ноутбук на базі RISC-V з відкритим вихідним кодом CentOS від Huawei та розповів про наростальну спільнота, що працює над архітектурою набору інструкцій CPU з дозвільною ліцензією.



Новини про майбутній серверний процесор, що отримав назву C930, з'явилися минулого тижня на екологічній конференції Xuantie RISC-V, що проходила в Шеньчжені. Численні китайські ЗМІ повідомили, що представники Damo оголосили про швидкий дебют процесора, який, як і інші чіпи, створені лабораторією Alibaba та її підрозділом з розробки мікросхем T-Head, націлений на робочі навантаження серверного класу. Деталі чипа не обговорювалися.



Представники Академії Дамо також розповіли про новий ноутбук під назвою RuyiBOOK, який працюватиме на T-Head C910. Цей чіп, що цікаво, більше не з'являється на сайті розробника чіпа, але Wayback Machine показує, що він пропонував від одного до чотирьох ядер, 12-ступінчастий суперскалярний конвеєр, оптимізований для арифметичних операцій, і дизайн, придатний для граничних серверів, AI та телекомунікаційних застосунків. Тепер, судячи з усього, він підходить і для ноутбуків.

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