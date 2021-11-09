Доля непрямых кибератак на компании через партнерскую сеть возросла до 61%

9 ноября 2021 г., 15:25

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Компания Accenture представила отчет «State of Cybersecurity Resilience 2021», в котором исследуется вопрос: насколько эффективные меры предпринимают организации для защиты корпоративных сетей. Команда Accenture Research опросила 4744 руководителя компаний с годовым доходом не менее 1 млрд. долл. в 23 отраслях и 18 странах мира. Далее приведены некоторые выводы исследования.

Более 55% крупных компаний недостаточно эффективно предупреждают кибератаки, а также слишком медленно обнаруживают и устраняют уязвимости;

81% респондентов полагают, что затраты на предупреждение кибератак неоправданно высоки. В исследовании 2020 г. так считали только 69% опрошенных;

82% компаний увеличили расходы на кибербезопасность, но количество взломов, включая несанкционированный доступ к данным, приложениям, сервисам, сетям или устройствам, выросло на 31% по сравнению с прошлым годом. В среднем на одну компанию пришлось 270 таких инцидентов.

В отчете подчеркивается необходимость использовать меры по защите информации не только внутри компании, но и в рамках партнерской сети – во всей экосистеме. Взломы корпоративных сетей происходят зачастую через «звенья» в цепочке связанных электронными документооборотом организаций. 67% компаний считают, что их экосистема безопасна, однако непрямые (через партнера) атаки составили в этом году 61% от общего числа (44% – годом ранее).

Аналитики Accenture выявили среди респондентов небольшую группу компаний – 5%, которые оказались не только киберустойчивы, но и окупили инвестиции в безопасность. Их назвали «киберчемпионами».

Стратегия «киберчемпионов» состоит из нескольких пунктов:

существует баланс между возможностями технологий обеспечить кибербезопасность и желаниями и бизнес-целями компании развиваться и расширяться;

ИБ-департаменты подчиняются непосредственно генеральному директору и совету директоров, демонстрируя большее понимание стратегии развития и рисков в тесной работе с бизнес-подразделениями и финансовым директором;

предприняты дополнительные меры и внедрены технологии для обеспечения безопасности данных, в том числе для приложений и данных в облаках;

зрелость и работоспособность программы кибербезопасности оценивается регулярно, не реже раза в год.

Для достижения устойчивой и измеримой киберустойчивости директорам по ИБ необходимо выйти за рамки своей функции, ориентированной только на безопасность, и начать сотрудничать с другими подразделениями в организации, чтобы получить полное представление о бизнес-рисках и приоритетах.

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