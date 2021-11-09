Представлен ноутбук Huawei MateBook 14 на базе AMD Ryzen

9 ноября 2021 г., 16:15

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Huawei Consumer Business Group представила обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U.



Как отмечается, ноутбук получил тонкий металлический корпус, безрамочный 2К-экран Huawei FullView, обладает длительным временем работы и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge. Технология Huawei Share 3.0 расширяет возможности для взаимодействия с другими устройствами Huawei, обеспечивая совершенно новый уровень производительности.



Huawei MateBook 14 оснащен фирменным безрамочным 2K-экраном Huawei FullView с разрешением 2160×1440 при плотности пикселей 185 ppi. Полезная площадь экрана составляет 90%, а соотношение сторон 3:2 обеспечивает оптимальный комфорт при работе с документами, таблицами и приложениями. Высокое качество и реалистичность изображения обеспечиваются благодаря воспроизведению 100% оттенков цветового пространства sRGB, контрастности 1500:1 при максимальной яркости 300 нит (типичное значение). Сертификаты компании TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free подтверждают низкий уровень вредного синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания, что снижает нагрузку на глаза даже во время длительной работы.



Huawei MateBook 14 оснащен 7-нанометровым процессором AMD Ryzen 5 5500U с 8 ядрами и 16 потоками и усовершенствованной видеокартой AMD Radeon. Двухканальная оперативная память DDR4 RAM объемом 16 ГБ и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивают быстрый доступ к файлам и высокую продуктивность при работе в самых разнообразных сценариях. Пользователи могут переключаться между стандартным и производительным режимами работы при помощи горячих клавиш Fn+P, выбирая оптимальный уровень вычислительной мощности под текущую задачу. Система охлаждения Huawei Shark fin состоит из двух вентиляторов и двух тепловых трубок увеличенного сечения. Тщательная настройка ультратонких S-образных лопастей толщиной 0,2 мм позволяет эффективно отводить тепло с минимальным уровнем шума, который не превышает 25 дБ даже при выполнении длительных офисных задач.



Huawei MateBook 14 оснащен батареей емкостью 56 Втч, которая обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео 1080p, сохраненного на ноутбук. Устройство комплектуется 65-ваттным адаптером питания с интерфейсом USB Type-C, который позволяет не только быстро пополнять заряд батареи, но и подходит для зарядки других устройств с таким же разъемом, в том числе к смартфонам с поддержкой технологии Huawei SuperCharge. Всего 15 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы с офисными приложениями. Функция обратной зарядки, которая доступна, даже когда ноутбук находится в выключенном состоянии. Таким образом, устройство превращается в мощную внешнюю батарею для смартфонов, планшетов и других устройств.



Huawei MateBook 14 обладает шумоподавлением и эхоподавлением на базе искусственного интеллекта, а также эффективно улавливает голос благодаря системе из четырех микрофонов, которая позволяет фильтровать эхо и окружающие шумы, обеспечивая высокое качество видеовызовов и видеоконференций.



Huawei MateBook 14 оснащен кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая обеспечивает доступ к устройству без необходимости вводить пароль, надежно защищая ваши данные. Полноразмерная клавиатура с тремя уровнями подсветки позволяет с комфортом печатать текст и работать с документами при любых внешних условиях.



На боковых гранях устройства расположены: порт USB Type-C, поддерживающий двустороннюю передачу данных, зарядку, подключение внешних устройств через DisplayPort, а также обратную зарядку при выключенном питании для смартфонов; два порта USB Type-А; порт HDMI; разъем 3,5 мм для наушников и микрофона. Антенны 2x2 MIMO поддерживают стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к Интернету.



Отмечается, что обновленная технология Huawei Share 3.0 обеспечивает широкие возможности взаимодействия устройств при подключении смартфона, планшета или монитора к ноутбуку Huawei MateBook 14. Функция «Мультискрин» Huawei Share позволяет отображать интерфейс смартфона на экране ноутбука, одновременно открывая до трех мобильных приложений, просматривать файлы, контакты и заметки, сохраненные на смартфоне, а также отвечать на голосовые звонки и видеовызовы прямо с ноутбука.



Ноутбук и планшет можно подключать в нескольких сценариях, использовать планшет как дополнительный экран, дублировать экран ноутбука или перемещать файлы между устройствами.



Кроме того, к Huawei MateBook 14 можно подключить монитор Huawei MateView, используя проводной или беспроводной способ на выбор. Благодаря одинаковому соотношению сторон (3:2) документы будут отображаться на обоих устройствах без искажений, что позволит с легкостью демонстрировать проекты на большом 4К-экране.



При весе всего 1,49 кг устройство имеет габариты 307,5×223,8×15,9 мм.

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