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Главная » Новости

Яким буде наступне покоління AMD EPYC

9 ноября 2021 г., 14:55
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Яким буде наступне покоління AMD EPYC

Компанія AMD представила нові подробиці про розширення лінійки процесорів AMD EPYC наступного покоління під кодовими назвами Genoa та Bergamo.
      
Очікується, що Genoa стане найпродуктивнішим у світі процесором для обчислень загального призначення. Він матиме до 96 високопродуктивних ядер Zen 4, виготовлених за оптимізованою 5-нм технологією, і підтримуватиме наступне покоління пам'яті та технологій введення-виведення з DDR5 і PCIe 5. Genoa також включатиме підтримку CXL, забезпечуючи значні можливості розширення пам'яті додатків центрів обробки даних. Виробництво та запуск Genoa заплановані на 2022 рік.

Bergamo — це процесор із великою кількістю ядер, створений спеціально для хмарних програм. Він оснащений 128 високопродуктивними ядрами Zen 4c. Ці ядра програмно сумісні з архітектурою Zen 4 й оптимізовані для створення конфігурацій із великою кількістю ядер для хмарних робочих навантажень, які виграють від максимальної щільності потоків. Bergamo постачається з усіма тими ж програмними засобами та функціями безпеки і сумісний за роз'ємами з Genoa. Постачання Bergamo заплановано на першу половину 2023 року.

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