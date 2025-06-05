Доходи на українському ринку фіксованого Інтернету впали на 30%

5 июня 2025 г., 16:35

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Офіс ефективного регулювання BRDO проаналізував ринок фіксованого Інтернету України та виявив 30% падіння доходів у четвертому кварталі 2024 року. Це відбулося на тлі трактування ДПС про заборону спрощеної моделі оподаткування для інтернет-постачальників.



Згідно з дослідженням BRDO, наприкінці 2024 року ринок фіксованого інтернет-доступу демонструє такі показники:



Доходи ринку впали на 30% – до 4,3 млрд грн порівняно з третім кварталом 2024 року. Це найнижчий показник з кінця 2022 року. Падіння доходів відбулося після заборони спрощеної моделі оподаткування у роз’ясненнях ДПС навесні та влітку 2024 року, всупереч Податковому кодексу України.



Кількість користувачів фіксованого Інтернету скоротилася на 3,5% – до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року (за даними регуляторної звітності). Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною у 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу. Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року і, ймовірно, є свідченням регуляторного шоку на ринку фіксованого Інтернету.



Концентрація ринку топ-10 постачальників за доходами зросла на кілька процентних пунктів. Станом на кінець 2024 року вони акумулюють 30,15% сукупних доходів. Попри зростання, цей показник все ще свідчить про відносно низьку концентрацію і конкурентність на ринку фіксованого Інтернету.



«Заборона «спрощенки» стала каталізатором змін на ринку фіксованого Інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності та перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі та доступність Інтернету для населення», – прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору «ІТ та Телеком» в BRDO.



Станом на кінець 2024 року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці – ПАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ НВП «Тенет», тоді як ТОВ «Мега Лінк» і ТОВ «Гігатранс Україна» вибули. Лідери за доходами у 2024 році залишаються незмінними:



АТ «Укртелеком» – 1,64 млрд грн;

ПАТ «Київстар» – 1,54 млрд грн;

ТОВ «Воля-Кабель» – 0,83 млрд грн;

ПАТ «Датагруп» – 0,69 млрд грн.



Водночас лідерами ринку фіксованого Інтернету за розміром абонентської бази у 2024 році стали:



ПрАТ «Київстар» – 1,15 млн абонентів;

АТ «Укртелеком» – 445 тис. абонентів;

ТОВ «Воля-Кабель» – 391 тис. абонентів;

ТОВ НВП «Хоум-Нет» – 209 тис. абонентів;

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» – 149 тис. абонентів.

Нагадаємо, що у 2024 році ДПС заборонила інтернет-постачальникам працювати на спрощеній системі оподаткування. Така практика суперечить Податковому кодексу України та Закону «Про електронні комунікації».

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