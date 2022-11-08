Дохід «Vodafone Україна» за три квартали зберігся на рівні 14,7 млрд грн.

8 ноября 2022 г., 10:35

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Оператор зв’язку «Vodafone Україна», що входить до складу NEQSOL Holding, звітує про результати роботи за 9 місяців 2022 року. Компанії вдалось зберегти доходи на торішньому рівні. Виторг Vodafone з січня по вересень склав 14,7 млрд грн, що лише на 1% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Показники OIBDA (+2%) та маржа OIBDA (+1,4 п.п.) також лишають стабільними. Зростання доходів від фіксованого бізнесу, роумінгу та послуг інтеграції мереж мобільного зв’язку для бізнес-клієнтів частково компенсували недоотриманий дохід від послуг мобільного зв’язку та продажів у власних торгових точках.

Інвестиції Vodafone у критичну інфраструктуру країни перевищили 2 млрд грн. За цей період відновлено роботу 242 об’єктів зв’язку, що були зруйновані або зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій. Фахівці компанії збільшили ємність мережі у густонаселених районах західних областей, де оселилася більшість внутрішніх мігрантів. С початку року побудовано 147 нових базових станцій, виведено в ефір близько 3000 4G БС, також для збільшення ємності модернізовано 1422 3G БС.

Витрати у лютому-вересні, пов’язані з війною, компанія оцінює у 810 млн грн, що безумовно вплинуло на прибутковість бізнесу. Разом з тим, основним фактором зменшення прибутковості стали коливання валютного курсу.

Міграційні процеси, спричинені бойовими діями, вплинули на розмір абонентської бази. Станом на кінець вересня абонентська база оператора склала 15,8 млн клієнтів.

«Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на плани компанії та її діяльність у цей період, – коментує Ольга Устинова, СЕО "Vodafone Україна". – Ми зосередились на трьох речах: працездатність мережі, безпека співробітників і допомога країні».

Від початку повномасштабного вторгнення Vodafone допомагає країні. Загальний обсяг наданих безплатних послуг у лютому-вересні склав 1,15 млрд грн. Обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги компанії країні станом на кінець вересня оцінюється у 275 млн грн.

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