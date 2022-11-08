Ринок ПК, який включає настільні комп'ютери, ноутбуки та планшети, очолила Apple з часткою 22%

8 ноября 2022 г., 11:25

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Згідно з останніми даними Canalys, у третьому кварталі світовий ринок ПК (включаючи планшети) скоротився п'ятий раз поспіль у річному обчисленні.



Загальний обсяг поставок впав до 105,6 мільйона одиниць, що на 14% менше, ніж було у третьому кварталі торік, і лише на 1% більше, ніж у другому кварталі 2022 року, коли спостерігалися серйозні перебої з відгрузкою через карантинні обмеження в Китаї. Попит у всіх товарних категоріях і сегментах кінцевих користувачів був пригнічений погіршенням макроекономічних умов, оскільки споживачі і бізнес прийняли більш обережний підхід до витрат.



Поставки планшетів впали на 6% в третьому кварталі до 35,3 млн одиниць, в той час, як хромбуки продемонстрували зниження на 29% до 4,2 млн одиниць, що є найнижчим показником за третій квартал з 2019 року.



Падіння ринку планшетів продовжилося в останньому кварталі після 11% падіння у ІІ кв. Лідером сегмента стала компанія Apple, але її поставки iPad впали на 6% в річному обчисленні до 14,4 млн одиниць. Samsung, що посіла друге місце, відвантажила 6,6 мільйона пристроїв, з відносно помірним падінням на 8%. Третє місце посіла Amazon, якій вдалося навіть наростити поставки на 18% до 3,2 млн одиниць, завдяки значним знижкам на свої планшети Fire до Prime Day. Компанії Lenovo і Huawei зайняли четверте і п'яте місця, причому обидва постачальники Android зазнали значного зниження на 37% і 41% відповідно.



«Зниження потреби в планшетах в постпандемічному світі було посилено посиленням макроекономічного тиску на споживчі витрати, - вказує аналітик Canalys Хімані Мукка (Himani Mukka). - Оскільки очне навчання в основному відновилося, а люди проводять менше часу в приміщенні і за пристроями, витрати на оновлення або модернізацію планшетів різко скорочуються, оскільки бюджети домогосподарств урізаються. Але рекламна активність вендорів і роздрібних продавців, включаючи пропозиції back to school, а також зростаюче розгортання в комерційному секторі допомогли утримати обсяги поставок на більш високому рівні, ніж до пандемії. Хоча ринок планшетів навряд чи знову досягне максимумів, які він мав у 2020 і 2021 роках, траєкторія його розвитку є більш позитивною, ніж очікувалося кілька років тому, і вендори сигналізують про постійну увагу до цієї категорії. На ринок виходять нові гравці, особливо в сегменті Android низького і середнього цінового діапазону в Азії - регіоні, який в найближчі роки буде пропонувати можливості для зростання в різних сегментах кінцевих користувачів. Наприклад, медична та автомобільна промисловість в Індії - це вертикалі, які нарощують обсяги розгортання комерційних планшетів. В той самий час, лідер індустрії Apple тепер має широкий портфель планшетів, що охоплює різні цінові категорії і варіанти використання, а також пропонує свою найсильнішу інновацію, чіпсети M2, в iPad Pro».



«Третій квартал приніс подальший тиск на сегмент хромбуків, оскільки насичення попиту в сфері освіти продовжувало брати своє, - підкреслив аналітик Canalys Research Брайан Лінч (Brian Lynch). - Відтоді, як ринок освіти вперше показав ознаки насичення в третьому кварталі 2021 року, постачальники намагалися знайти можливості для зростання в інших сегментах, одночасно керуючи високими рівнями запасів. Падіння попиту на Chromebook очікувалося в другій половині 2021 року, але масштаби спаду погіршилися через економічні негаразди, що обмежують бюджети на освіту і стримують будь-який імпульс серед споживачів і бізнесу. Нинішня ситуація з високим рівнем запасів і низьким попитом знизила ентузіазм деяких постачальників щодо хромбуків. Освітні ПК на базі Windows викликали більший інтерес, оскільки вони пропонують альтернативні можливості продажу в майбутніх випадках нестабільного попиту на освітні послуги. Тим не менш, глобальний попит на освітні послуги включає хромбуки, оскільки на них припадає основна частина встановленої бази і їм віддають перевагу ІТ-адміністратори у системі освіти США. Майбутні сплески попиту на освітні послуги принесуть сегменту хромбуків більше користі, ніж конкуруючим пристроям».



Компанія Acer досягла найбільшого успіху на ринку хромбуків після насичення, зайнявши перше місце в третьому кварталі з більш ніж мільйоном відвантажених пристроїв, продемонструвавши 11% зростання і захопивши більше чверті загального обсягу поставок. HP забезпечила собі друге місце в рейтингу після того, як в останні квартали зазнала більш сильного падіння, ніж інші виробники. В останньому кварталі поставки впали на 27% до 800 000 одиниць. Lenovo пережила найбільш різке падіння з усіх великих постачальників з 50% падінням, оскільки вона боролася з високим рівнем запасів і змінює свій освітній портфель, щоб включити більше пристроїв на базі Windows. Dell, яка протягом всієї пандемії приділяла менше уваги ринку хромбуків, пережила помірне зниження поставок на 11%. Asus посіла п'яте місце на ринку з часткою ринку 9,6%.



На загальному ринку ПК (настільні комп'ютери, ноутбуки та планшети) Apple очолила таблицю з 23,4 млн. одиниць, відвантажених по всьому світу, і зайняла 22% ринку, ставши єдиним великим постачальником, який продемонстрував зростання у ІІІ кв. в річному обчисленні. З 19,4 мільйонами відвантажених пристроїв і часткою ринку 18%, Lenovo посіла друге місце, продемонструвавши падіння на 21% в річному обчисленні. Третє місце посіла компанія HP, яка скоротила поставки на 28% до 12,7 мільйона одиниць і втратила два процентних пункти частки ринку в порівнянні з третім кварталом минулого року. Компанія Dell, що зайняла четверте місце, відвантажила 12 мільйонів одиниць, зазнавши зниження на 21%, в той час, як Samsung, що на п'ятій стрічці, продемонструвала поставки в розмірі 7,3 мільйона і більш помірне зниження на 13%.

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