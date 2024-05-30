Galaxy AI з'явиться на новому годиннику Galaxy Watch

30 мая 2024 г., 11:35

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За заявою Samsung, компанія додає Galaxy AI в годинники Galaxy Watch, покращуючи його популярні функції, пов'язані зі здоров'ям.



Зазначено, Samsung поставила собі за мету створити передові технології для здорового способу життя та гарного самопочуття, почавши з використання значущих і практичних даних, які допоможуть краще зрозуміти стан здоров'я користувача. Завдяки поєднанню Galaxy AI з Samsung Health, нові функції нададуть йому повнішу інформацію про стан здоров'я, а також мотиваційні заохочення, які допоможуть покращити щоденне самопочуття.



За допомогою Energy Score можна краще розуміти стан здоров’я, завдяки комбінованому аналізу особистих показників, зокрема середню тривалість сну, стабільність тривалості сну, послідовність часу засинання/прокидання, час сну, активність попереднього дня, частоту серцевих скорочень уві сні та варіабельність серцевого ритму. Крім того, Wellness Tips допоможе досягти особистих цілей для здоровішого способу життя, запропонувавши ідеї, мотиваційні поради та рекомендації, засновані на конкретній меті.



Точні та всебічні показники стану здоров'я - основа для найкращого інтелектуального досвіду в галузі охорони здоров'я. Вдосконалені алгоритми та інструменти для відстеження стану здоров'я забезпечать більш цілісну, персоналізовану та дієву інформацію в поєднанні зі штучним інтелектом. Оскільки міцне здоров'я та гарне самопочуття починається зі сну, Samsung удосконалює алгоритм штучного інтелекту для сну, щоб забезпечити користувачів більш поглибленою інформацією про сон. Нещодавно додані індикатори сну для Sleep Insights надаватимуть детальніший і точніший аналіз якості сну, щоб краще зрозуміти поведінку під час сну й сформувати кращі звички. Ці додаткові показники включають рухливість під час сну, порушення сну, частоту серцевих скорочень, частоту дихання на додаток до раніше підтримуваних показників, як-от години хропіння, рівень кисню в крові та цикл сну.



Нові фітнес-функції пропонують інтелектуальні та легкі вимірювання фізичних можливостей для більш індивідуального тренування, які традиційно забезпечуються високотехнологічним обладнанням. На додаток до п'яти рівнів інтенсивності бігу в персональній зоні здоров'я, нові детальні показники аеробного порогу (AT) / анаеробного порогу (AnT) зони частоти серцевих скорочень підтримують ефективний біг, а також швидко аналізують ефективність тренувань. Крім того, велосипедисти можуть розрахувати показники функціональної порогової потужності (FTP) за 10 хвилин і тренуватися як професіонали, використовуючи персоналізований індекс потужності, заснований на аналізі даних за допомогою штучного інтелекту, щоб досягти максимальної продуктивності. Інструменти фітнес-трекінгу допоможуть вам відстежувати тренування і прогрес ще зручніше. З новою програмою тренувань Workout Routine можна комбінувати різні вправи для персоналізованого тренування та плавно переходить до наступної вправи без зупинки. Залишатися мотивованими та відстежувати свій прогрес під час бігу або їзди на велосипеді можна за допомогою функції Race, яка порівнює поточні та минулі результати на тих самих маршрутах.



«Розширюючи можливості Galaxy AI в нашій екосистемі, ми прагнемо відкрити нові можливості завдяки оптимізованому та взаємопов'язаному досвіду, який пропонує користувачам більше розуміння та персоналізацію», - сказав Джунхо Парк (Junho Park), віцепрезидент і керівник групи планування продуктів екосистеми Galaxy, MX Business компанії Samsung Electronics. «Впровадження Galaxy AI в Galaxy Watch - це лише початок цього процесу, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість продемонструвати ще більше інтеграцій у нашому портфоліо Galaxy найближчим часом».



Ці нові функції будуть доступні в наступній лінійці Galaxy Watch з оновленням One UI 6 Watch, що вийде пізніше цього року. Обмежена кількість користувачів Galaxy Watch матиме ранній доступ до бета-тестування, починаючи з червня.

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