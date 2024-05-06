Netgear Orbi RBK763S – нова Mesh-система з підтримкою Wi-Fi 6

6 мая 2024 г., 16:25

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Netgear в Україні, представила Orbi RBK763S — нову Mesh-систему з підтримкою Wi-Fi 6.



Завдяки цій системі, яка складається з маршрутизатора і двох сателітів, вдасться забезпечити покриття Wi-Fi для кількох кімнат і поверхів загальною площею до 525 м², переконавшись у браку мертвих зон і утримуючи до 75 пристроїв у режимі онлайн. А щоби легко керувати своєю мережею, налаштовувати Wi-Fi для гостьового доступу, контролювати під’єднані пристрої та тестувати швидкість використання даних, достатньо запустити на смартфоні чи планшеті спеціально розроблений фірмовий застосунок Netgear Orbi. Крім того, керувати власною Wi-Fi-мережею можна також за допомогою голосових команд, адже RBK763S підтримує Amazon Alexa і Google Assistant.



Маршрутизатор і сателіти із шістьма антенами Wi-Fi, захованими всередині корпусу кожного пристрою, мають майже ідентичний вигляд, зберігаючи фірмовий біло-сріблястий стиль модельного ряду Orbi, що підкреслює його розумний дизайн Hi-end. Єдина суттєва відмінність в тому, що основний маршрутизатор має чотири порти Gigabit Ethernet, один із яких використовується для інтернет-підключення від провайдера послуг, а інші три можна використовувати для забезпечення дротового з’єднання для пристроїв на кшталт ноутбука або ігрової консолі. Кожен сателіт має лише два порти Gigabit Ethernet для дротового підключення. Високий формфактор модулів системи підкреслено світлодіодною смужкою, яка повторює контур нижньої частини пристроїв для індикації різними кольорами режимів і станів роботи.



Також Orbi RBK763S має продуманий багаторівневий захист:



- фірмовий застосунок Netgear Armor для сповіщення, автоматичного захисту й оновлення персональної мережі, а також контролю і захисту всіх підключених пристроїв від хакерських атак і крадіжок даних (працює за підпискою, надається 1 рік безоплатного користування);

- гарантування безпеки Wi-Fi-мережі завдяки стандарту 802.11i та 128-бітному шифруванню AES із PSK;

- гостьовий Wi-Fi для легкого налаштування і надання безпечного доступу до інтернету;

- технологія інтелектуального батьківського контролю Netgear Smart Parental Controls для зручного й розумного керування часом, який діти проводять в інтернеті (працює за підпискою, надається 1 рік безоплатного користування).



Особливості Orbi RBK763S



Тридіапазонна запатентована технологія підключення Netgear Orbi Triband: використання діапазонів 2,4 і 5 ГГц для підключення Wi-Fi-пристроїв до інтернету, а також спеціального Backhaul-діапазону 5 ГГц – для швидшого передавання даних між модулями системи (маршрутизатором і сателітами).



Wi-Fi 6 (AX5400) із загальною номінальною швидкістю з’єднання з пристроями Wi-Fi до 5 400 Мбіт/с для підключення до інтернету.



Підтримання MU-MIMO забезпечує одночасне передавання даних для 75 підключених пристроїв.

Умовне й безумовне формування променя (технологія Beamforming) у діапазоні 2,4 і 5 ГГц для розширення діапазону Wi-Fi та надання сфокусованої на підключених клієнтах потужності бездротового сигналу.



6 потоків 2×2 Wi-Fi: високоефективні внутрішні антени з потужними підсилювачами для плавної потокової трансляції 4K/8K UHD і геймінгу без затримок.



Безперебійний роумінг між модулями: пристрої Orbi RBK763S працюють разом, щоби створити об’єднану мережу з єдиною назвою. Переміщуючись між різними локаціями в оселі, можна отримати безшовне Wi-Fi-покриття і завжди залишатися на зв’язку.



Потужна апаратна підтримка: двоядерний процесор 1 ГГц у маршрутизатора й сателітів, 4 ГБ flash-пам’яті eMMC NAND і 1 ГБ оперативної пам’яті маршрутизатора.



Якщо наявного Wi-Fi-покриття, забезпеченого Orbi RBK763S, виявиться замало, то можна легко його розширити за допомогою одного або кількох додаткових бездротових сателітів Orbi RBS760 (продається окремо), кожен із яких збільшує площу покриття на 230 м².

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