17 ноября 2022 г., 8:25

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що додатково 210 систем Starlink відправляються до Херсона.



Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів.



За два тижні буде організовано ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області. Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.



Михайло Федоров підкреслив, що зв’язок допоможе швидше відновити Херсонщину. «Дякую місцевим телеком-компаніям за оперативну роботу та вітаю з професійним святом!», додав міністр цифрової трансформації.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада