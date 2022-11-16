«Укрпошта» та «Нова пошта» відновили роботу в Херсоні після деокупації

16 ноября 2022 г., 17:35

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За заявою «Укрпошти» та «Нової пошти», компанії вже працюють в Херсоні.

Так з 15 листопада центральне відділення «Укрпошти» в Херсоні № 73003 відновлює роботу після чотиримісячної перерви. Також поновило роботу відділення № 73008.



Зазначено, що центральне відділення № 73003 «Укрпошти» невдовзі буде працювати в автоматизованому режимі. Це значить, що там будуть прийматися безготівкові оплати, а також можна буде скористатися послугами переказу коштів з карткового рахунку, зняти готівку з рахунку тощо.



Нагадаємо, 20 жовтня Укрпошта відновила роботу стаціонарного відділення у Великій Олександрівці. А на минулому тижні завдяки пересувним відділенням поштового зв'язку доступ до фінансових, поштових та логістичних послуг отримали мешканці Бериславського району



Також після 8 місяців окупації херсонцям знову доступні відправлення та отримання посилок вже у двох відділеннях «Нової пошти». Стаціонарне відділення №9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія. Крім того, до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо. Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру «Україна» по просп. Ушакова. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS –термінал або відправити посилку коштом отримувача. Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв’язуватися з рідними.



Кур’єри «Нової пошти» можуть доставляти мешканцям деокупованого Херсону посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому. Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо.



З 12 листопада, щойно «Нова пошта» заїхали до міста, доставила та видала херсонцям 12 тонн гуманітарної допомоги продуктами та засобами гігієни. Кожен українець може принести у будь-яке відділення продукти та ліки виключно у заводському упаковуванні, без скла та з довгим терміном зберігання для мешканців деокупованих територій. Усі витрати на доставлення та пакування компанія бере на себе.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада