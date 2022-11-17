Супутник BlueWalker 3 дасть змогу охопити 5G зв'язком 777000 кв. км на поверхні Землі

17 ноября 2022 г., 10:15

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Компанія AST SpaceMobile оголосила про успішне завершення розгортання на орбіті комунікаційного масиву для свого тестового супутника BlueWalker 3 (BW3). Це найбільший в історії комерційний комунікаційний масив, розгорнутий на низькій навколоземній орбіті і призначений для прямого зв'язку зі стільниковими пристроями через частоти стандарту 3GPP на швидкості 5G. У розгорнутому стані площа супутника становить 64,4 кв. м, що дуже важливо для підтримки широкосмугової мережі стільникового зв'язку космічного базування. Очікується, що поле зору супутника становитиме понад 777000 кв. км на поверхні Землі.



Зазначається, що AST SpaceMobile має угоди та домовленості з операторами мобільних мереж по всьому світу, які налічують понад 1,8 мільярда наявних абонентів, включно із взаємною ексклюзивністю з Vodafone у 24 країнах. Підключення до запланованої мережі AST SpaceMobile дасть змогу операторам мобільного зв'язку, включно з Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, MTN Group, Orange, Telefonica, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America та інші, можливість запропонувати розширене покриття широкосмугового стільникового зв'язку своїм клієнтам, які живуть, працюють і подорожують у районах із поганим або відсутнім покриттям стільникового зв'язку, з метою усунення мертвих зон за допомогою широкосмугового стільникового зв'язку з космосу.

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