 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

До Закарпаття переїхали вже близько 35 тис. фахівців ІТ-сфери, ОВА створює ІТ-кластер

1 апреля 2022 г., 17:25
0 
 

На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер й для захисту економіки України звільняють айтівців від військової служби на час воєнного стану. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита на зустрічі з представниками ІТ-сфери, які вже здійснили релокацію свого бізнесу в регіон. За його словами, регіон стає національним хабом для всього українського бізнесу. З початку війни близько 35 тис. фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.

Очільник області зазначив, що ОВА забронює фахівців ІТ-сфери від призову, надасть локації для роботи, якісний інтернет та надаватиме допомогу і супровід діяльності у податковій сфері.

«ІТ-бізнес реєструється як підприємство, котре має намір перемістити свою діяльність та потужності в Закарпатську область в Мінекономіки. Обов’язкова реєстрація суб’єкта господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону. Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан», – повідомив Віктор Микита.

До Закарпаття переїхали вже близько 35 тис. фахівців ІТ-сфери, ОВА створює ІТ-кластер

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  