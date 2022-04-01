У Києві офіційно створено «Центр захисту та моніторингу цифрових систем»

1 апреля 2022 г., 15:55

Заступник мера Києва з IT, Петро Оленич, повідомив про створення київського IT-батальйону – «Центру захисту та моніторингу цифрових систем Києва». Фактично ця команда вже місяць працює в режимі 24/7. З перших хвилин війни вона тримає удар на цифровому та інформаційному фронті. 31 березня мер Києва Віталій Кличко офіційно затвердив утворення структури.

«Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва»:

Щодня підтримує та захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси міста;

Організовує взаємодію критичних підприємств для стабільної роботи IT-сервісів;

Адаптує «Київ Цифровий» до умов воєнного часу – створює нові сервіси, інформує тощо;

Координує роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист