У Києві офіційно створено «Центр захисту та моніторингу цифрових систем»

Заступник мера Києва з IT, Петро Оленич, повідомив про створення київського IT-батальйону – «Центру захисту та моніторингу цифрових систем Києва». Фактично ця команда вже місяць працює в режимі 24/7. З перших хвилин війни вона тримає удар на цифровому та інформаційному фронті. 31 березня мер Києва Віталій Кличко офіційно затвердив утворення структури.
«Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва»:
- Щодня підтримує та захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси міста;
- Організовує взаємодію критичних підприємств для стабільної роботи IT-сервісів;
- Адаптує «Київ Цифровий» до умов воєнного часу – створює нові сервіси, інформує тощо;
- Координує роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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