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Vodafone Retail поступово відновлює роботу мережі, працює вже майже 300 магазинів

2 апреля 2022 г., 16:35
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Компанія Vodafone Retail почала відкривати магазини з 1 березня, спочатку на заході України, згодом і в решті областей. На сьогодні працює 287 магазинів мережі у 24 областях України – у 176 містах і населених пунктах країни. Відкрито 46 власних та 244 дилерських торгові точки.

Компанія продовжує працювати над відновленням роботи магазинів там, де це безпечно для клієнтів та співробітників. З 1 квітня працюватиме вже 53 власних магазинів, отже загальна кількість точок, де можна отримати послуги Vodafone, наблизиться до 300.

Vodafone працює над підсиленням торгових точок на заході України, адже в західні області тимчасово перемістились багато українців, які потребують якісного зв‘язку, мобільних послуг та своєчасного обслуговування.

Знайти найближчий магазин Vodafone та дізнатись про графік його роботи можна за посиланням www.vodafone.ua/shop/ua/shops

Vodafone Retail не тільки продовжує працювати, а й наближає перемогу. На потреби волонтерів, армії та територіальної оборони з власних та дилерських магазинів Vodafone допомогли підключенням послуга також безоплатною передачею смартфонів та гаджетів на більш ніж 15 млн грн. Найактуальнішими запитами, що виявились затребуваними в умовах бойових дій, були SIM-карти, роутери й модеми, павербанки, смартфони та кнопкові телефони, а також зарядні пристрої і кабелі.

Vodafone Retail поступово відновлює роботу мережі, працює вже майже 300 магазинів

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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