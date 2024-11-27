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До підприємств, що імпортують понад 60% електроенергії, обмеження не будуть застосовуватись

27 ноября 2024 г., 10:25
Для створення передумов для збільшення імпорту електричної енергії та забезпечення стійкості енергосистеми в умовах дефіциту електричної енергії Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.
 
Відповідну постанову Уряду було ухвалено на засіданні у вівторок, 26 листопада, за пропозицією Міненерго і з урахуванням звернень учасників ринку електричної енергії.
 
«Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
 
Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

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