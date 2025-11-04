До фіналу конкурсу інновацій Sikorsky Challenge 2025 вийшли 87 проєктів

4 ноября 2025 г., 16:26

Наприкінці жовтня в Київському політехнічному інституті ім.Ігоря Сікорського відбувся XIV міжнародний фестиваль Sikorsky Challenge 2025. Це вже четвертий такий захід, що був проведений в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами. Тому головною подією став оборонний форум, присвячений ключовим викликам та проривам в оборонних технологіях для підтримки Збройних Сил України.

Чимало часу було присвячено обговоренню інновацій для посилення обороноздатності. Зокрема обговорювалася інтеграція AI, безпілотних систем та логістики для посилення обороноздатності на фронті, з акцентом на швидке впровадження інновацій у реальних бойових умовах.

Під час форуму відбулась також презентація міжнародного акселератора Sikorsky Challenge (Україна – Велика Британія) – як дієвого механізму Платформи інноваційної трансформації України, та підписання меморандуму між інноваційним холдингом Великої Британії та Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge.

Діяльність міжнародного акселератора Sikorsky Challenge сприятиме: залученню інвестицій британського Інноваційного фонду; прискоренню розвитку українських та іноземних технологічних стартапів; масштабуванню стартапів в Україні та інших країнах; створенню спільних підприємств в юрисдикції Великобританії, України та інших країн.

В другий день фестивалю відбувся Форум учасників інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine «Інноваційний розвиток України», на якому обговорювалась поточна взаємодія університетів та плани на майбутню співпрацю.

Після виступів представників університетів – партнерів інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge відбулось нагородження дипломами найактивніших її учасників.

В рамках конкурсу інноваційних стартап-проєктів Sikorsky Challenge 2025 загалом було подано 126 проєктів з 24 міст України. Участь у змаганнях взяли: 71 команда з університетів України; 27 команд українських підприємств та підприємців; 25 школярів-ліцеїстів.

До фіналу увійшли 87 проєктів, які взяли участь в конкурсі у наступних секціях: Оборона і безпека; Енергетична стійкість і безпека, екологія та «зелена хімія»; Біомедична інженерія та здоров'я людини; Цифрова країна, промисловий хайтек та агротек.

