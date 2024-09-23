DJI презентувала професійну камеру Osmo Action 5 Pro

23 сентября 2024 г., 11:35

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Компанія DJI представила нову професійну камеру.

Osmo Action 5 Pro отримала нову матрицю, яка поліпшить якість зображення і продуктивність роботи пристрою при слабкому освітленні.

Оснащення 1/1,3-дюймовим датчиком нового покоління дає змогу знімати 40-мегапіксельні світлини.

Камера оснащена вбудованим датчиком тиску, можливістю надсповільненої зйомки з роздільною здатністю 1080p/960 кадрів за секунду і новим енергоефективним чипом, що розроблено за техпроцесом 4 нм.

Пристрій може забезпечити до чотирьох годин безперервного запису від однієї зарядки завдяки батареї ємністю 1950 мАг.

DJI заявила, що Action 5 Pro може надійно працювати за температур від -20 до 45 градусів за Цельсієм, хоча час роботи знижується до 3,6 годин за нижчих значень.

Камера також отримала OLED-дисплеї з трохи більшою діагоналлю замість РК-дисплеїв у попередньго покоління.

Модель поставляється з накопичувачем на 47 ГБ.

Action 5 Pro підтримує пару мікрофонів DJI Mic 2 Bluetooth.

DJI Osmo Action 5 Pro забезпечує зйомку 4K/120 кадрів за секунду у форматі 4:3, має модуль Wi-Fi 6 та порти USB 3.0.

Інші поліпшення охоплюють водонепроникність на глибині до 20 метрів,

Новинка на американському ринку буде пропонуватися за ціною від 349 дол.

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