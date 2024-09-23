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Італія розширить підтримку термінового відновлення енергосектору України

23 сентября 2024 г., 10:25
Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з головою Офісу Італійського агентства зі співробітництва у сфері розвитку (AICS) П’єтро Піпі та консулом Посольства Італії в Україні Стефано Мозером.
 
Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення стійкості української енергосистеми в умовах російських атак. 
 
Італійська сторона запевнила, що докладає максимум зусиль для надання подальшої підтримки українському енергосектору, зокрема виділення нового траншу фінансової допомоги.
 
Особливу увагу Роман Андарак приділив розвитку розподіленої генерації і можливостям поглиблення співпраці у галузі ВДЕ. Заступник міністра подякував італійській стороні за сонячні панелі, надані за програмою Єврокомісії для потреб українських закладів охорони здоров’я.
 
Обговорювалися шляхи надання додаткової допомоги українському енергосектору від Італії за коротко- та довготерміновими програмами. Серед можливих напрямків – інструменти Фонду  підтримки енергетики України.

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