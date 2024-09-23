Євросоюз відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні

23 сентября 2024 г., 12:25

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Мінцифри повідомило, що ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій, який стане ключовим майданчиком для співпраці й обміну найкращими рішеннями між українськими та європейськими інноваторами, стартапами й оборонними компаніями.

На відкритті заступник Міністра Олександр Борняков разом з керівницею defense tech-кластера Brave1 Наталією Кушнерською презентував результати роботи кластера та обговорили пріоритетні напрями співпраці між кластером й Офісом.

За час повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів світу. Щоб розвивати defense tech-ринок та створювати більше геймченджерів війни, запустили кластер Brave1. Це платформа для ефективної співпраці всіх учасників оборонної сфери, яка допомагає залучати інвестиції українським виробникам на розвиток оборонних рішень та їх fast track на фронт. На платформі вже зареєстровано 2 600+ інноваційних розробок, 200 з яких кодифіковані за стандартом НАТО. А грантова програма від Brave1 проінвестувала понад 7,5 млн дол. на масштабування розробок.

«Відкриття Офісу оборонних інновацій — важливий крок у розвитку українського ринку Defense Tech — отримаємо більше можливостей та інвестицій для українських компаній. Спільними рішеннями ми не тільки наближатимемо перемогу в технологічній війні, а й посилимо оборонні можливості всього ЄС», зазначили у Мінцифри.

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