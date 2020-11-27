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DJI представила лидар Zenmuse L1

27 ноября 2020 г., 14:35
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DJI представила лидар Zenmuse L1

Компания DJI представила подвесы Zenmuse L1 для своей флагманской коммерческой платформы дронов Matrice 300 RTK.

Новый лидар DJI Zenmuse L1 является наиболее подходящим решением в индустрии дронов для профессионалов в области геопространственных данных, геодезии и строительства.

В процессе аэросъемки лидар играет жизненно важную роль. В условиях слабой освещенности или на участках с густой листвой, где традиционные методы фотограмметрии с помощью дронов не работают, лидар позволяет быстро получить точные модели сложных структур в виде облаков полноцветных точек.
Как отмечается, DJI Zenmuse L1 это первое лидарное решение DJI для аэрофотосъемки и большой прорыв в демократизации лидарных технологий, поскольку он прост в использовании и доступен по цене.

DJI представила лидар Zenmuse L1

DJI Zenmuse L1 объединяет мощный и сверхлегкий модуль лидара Livox с углом обзора 70°, высокоточный IMU и 20-мегапиксельную камеру с 1-дюймовой CMOS матрицей и механическим затвором на 3-осевом стабилизированном подвесе. Zenmuse L1 создает полноцветные модели облаков точек в режиме реального времени или позволяет получать данные облаков точек на большой площади (до 2 км2) в полете. Простота и скорость сбора качественных лидарных данных беспрецедентны благодаря производительности 240 000 точек в секунду и дальности обнаружения до 450 метров. Модуль поддерживает как режим линейного сканирования, так и режим неповторяющегося сканирования, уникальную технологию, разработанную Livox. Это обеспечивает полный охват интересующей области за очень короткое время и позволяет устройству собирать данные в любом направлении, а не вдоль определенной плоскости.

При использовании Zenmuse L1 с флагманской коммерческой платформой дронов DJI Matrice 300 RTK и геодезическим программным обеспечением DJI Terra, клиенты получают завершенное и универсальное решение, которое предоставляет трехмерные данные в реальном времени, эффективно фиксирующее детали сложных структур и создающее высокоточные модели. Благодаря степени защиты IP44 Zenmuse L1 может работать в дождь или туман, а активный метод сканирования лидара позволяет выполнять работу даже в условиях слабой освещенности.

DJI представила лидар Zenmuse L1

Уникальный метод неповторяющегося сканирования лидара Livox позволяет устройству собирать данные в любом направлении, что очень важно для картографических приложений. Лидар способен легко "проникать" сквозь растительный покров и листву. В сельском и лесном хозяйстве будут весьма полезны данные о плотности растительности, ее количестве и тенденциях роста. Сотрудники службы экстренного реагирования смогут использовать информацию из полноцветных облаков точек для принятия обоснованных решений. DJI Zenmuse L1 станет незаменимым помощником в зоне особого риска или опасной среде, что часто необходимо в  нефтегазовой, горнодобывающей отраслях и энергетике.

Как сообщили представители компании QUADRO.UA лидар DJI Zenmuse L1 начнет поставляться в Украину с января 2021 года.

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