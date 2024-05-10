Check Point трансформувала систему безпеки електронної пошти

10 мая 2024 г., 12:25

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Компанія Check Point оголосила про нові функції захисту електронної пошти, які розширюють портфель рішень Check Point Harmony Email & Collaboration: Запатентований уніфікований карантин, моніторинг DMARC, архівування та Smart Banners.



Зазначається, з 2023 року Check Point випустила понад 75 нових функцій для Harmony Email & Collaboration, ще більше зміцнивши безпеку спільної роботи з електронною поштою за допомогою превентивних заходів для боротьби з загрозою кібератак, що зростає. Додавання цих нових функцій дає змогу забезпечити передовий захист від сучасних загроз.



Попри розвиток сучасних технологій кіберзахисту, електронна пошта залишається основним каналом для кібератак, що включають спроби фішингу, шкідливе ПЗ і шахрайство з використанням електронної пошти для бізнесу (BEC). За даними дослідження CISA, протягом перших 10 хвилин після отримання шкідливого листа 84% співробітників клюнули на цю наживку, відповівши або надавши конфіденційну інформацію, або перейшовши за підробленим посиланням чи вкладенням. З огляду на те, що фішингові атаки удосконалюються за допомогою штучного інтелекту, роблячи їх ще більш переконливими, організаціям вкрай важливо приділяти безпеці електронної пошти першочергову увагу.



«Як провідний постачальник рішень для захисту електронної пошти, ми прагнемо постійно забезпечувати повну безпеку за допомогою наших функцій архівації та DMARC, а також впроваджувати інновації завдяки нещодавно отриманому патенту США на уніфікований карантин», - каже Гіл Фрідріх (Gil Friedrich), віцепрезидент із безпеки електронної пошти. «Оскільки загрозливі суб'єкти знаходять все нові способи використання електронної пошти, ми продовжуємо розробляти комплексне рішення для забезпечення 360-градусної безпеки, яке проактивно протидіє витонченим тактикам фішингу, хоч би де вони виникали».



Висхідна складність загроз, пов'язаних з електронною поштою, вимагає передових стратегій захисту, включаючи механізми виявлення на основі штучного інтелекту. Як частина платформи Check Point Infinity Platform, Harmony Email & Collaboration має такі функції:



Уніфікований карантин: Ця запатентована функція спрощує управління електронною поштою, даючи змогу адміністраторам і кінцевим користувачам переглядати й відновлювати всі листи, поміщені в карантин, як із Microsoft, так і з Harmony Email через єдиний інтегрований екран Check Point, спрощуючи процес і знижуючи адміністративні зусилля та зайве тертя з кінцевими користувачами.



Моніторинг DMARC: Дозволяє організаціям захистити репутацію свого бренду і запобігти атакам на клієнтів і партнерів шляхом підтримки суворої політики DMARC, не впливаючи на бізнес-операції.



Архівування: Дає змогу зберігати всю внутрішню, вхідну та вихідну електронну пошту впродовж багатьох років, а також імпортувати архіви конкурентів і підтримувати аварійне відновлення та юридичні випадки.



Розумні банери: Навчають користувачів кібербезпеки прямо в їхніх електронних листах, сприяючи дотриманню політики та даючи змогу точно повідомляти про підозрілі, але малопомітні шкідливі листи.

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