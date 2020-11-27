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Квартальный оборот Xiaomi достиг 10,95 млрд долл.

27 ноября 2020 г., 14:00

Квартальный оборот Xiaomi достиг 10,95 млрд долл.

Компания Xiaomi объявила финансовые результаты за третий квартал 2020 года. Как отмечается, прибыль и выручка вновь превзошли первоначальные консенсус-прогнозы.

Квартальная выручка производителя достигла 72,16 млрд юаней (около 10,95 млрд долл.), что на 34,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Общая прибыль составила 10,17 млрд юаней (около 1,55 млрд долл.), что на 23,4% больше в годовом сравнении.

Скорректированная чистая прибыль была на уровне 4,13 млрд юаней (630 млн долл.) - на 18,9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль на акцию составила 0,203 юаня.

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