«Дія» пропонує вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 державних онлайн-сервісів

8 февраля 2024 г., 8:25

Чотири роки тому з ініціативи президента було дано старт державі в смартфоні – так в Україні з’явився єдиний портал державних послуг онлайн «Дія» та однойменний мобільний додаток. Починалося все з водійського посвідчення та техпаспорта, згадує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог.

Зараз «Дія» – це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Вона дає можливість перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податися на відновлення будинку, пошерити документи на авто, відкрити ФОП і скористатися послугою «єМалятко».

Від початку повномасштабної війни «Дія» стала справжнім рятівним кругом. З 24 лютого 2022 року в застосунку та на порталі «Дія» з’явилося понад 70 нових сервісів – від комплексної послуги для ВПО до грантової програми «єРобота».

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