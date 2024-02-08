Apple такі розробляє складані iPhone?

8 февраля 2024 г., 9:25

Видання The Information повідомляє, що згідно з його джерелами компанія Apple розробляє складані iPhone.



Пишуть, що у розробці прототипи щонайменше двох моделей, що складаються в ширину, як мушля.



Зазначається, що складані iPhone знаходяться на ранній стадії розробки та не входять до планів масового виробництва компанії на 2024 або 2025 рік.



Згідно з даними The Information, нещодавно Apple звернулася щонайменше до одного виробника в Азії за компонентами, пов'язаними з двома складними айфонами різних розмірів.

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