Виторг Kyndryl за квартал склав 3,94 млрд дол., бізнес-консалтинг вже приносить 15%

7 февраля 2024 г., 17:35

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Компанія Kyndryl, у минулому підрозділ IBM, анонсувала підсумки за третій квартал.



Квартальний дохід впав на 9% до 3,94 млрд дол., але все ж таки перевищив консенсус-прогноз у 3,92 млрд.



Квартальний збиток склав 5 центів на акцію, аналітики прогнозували 26 центів. Збиток в цілому обчисленні склав 12 млн дол. за квартал.



Компанія заявила, що сильне, двозначне зростання її практики Kyndryl Consult і кращі, ніж очікувалося, доходи від надмасштабних постачальників інфраструктури сприяли збільшенню підписання контрактів у третьому фінансовому кварталі на 16% до 3,7 мільярда доларів. Практика бізнес-консалтингу, яка була започаткована 15 місяців тому, зросла на 12% у порівнянні з попереднім роком і принесла 15% загального доходу Kyndryl.



Популярність хмарного бронювання спонукала компанію підвищити оцінку річного доходу для цього бізнесу до 400 млн дол., порівняно з попереднім прогнозом у 300 млн дол..



Kyndryl збільшила прогноз скоригованого прибутку до оподаткування на 2024 фінансовий рік щонайменше до 150 млн дол.



Компанія також заявила, що очікує, що скоригований вільний грошовий потік у 2024 фінансовому році буде позитивним. Генеральний директор Мартін Шретер (Martin Schroeter) підтвердив попередні прогнози, що Kyndryl повернеться до зростання доходів у календарному 2025 році.



Керівництво Kyndryl зазначає, що клієнтський попит особливо високий у сферах штучного інтелекту, автоматизації, кібербезпеки та периферійних обчислень.

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