Новий суперкомп'ютер Пентагону забезпечить продуктивність 17,7 петафлопса

26 июля 2023 г., 13:35

У рамках програми High Performance Computing Modernization Program (HPCMP) Міністерство оборони США анонсувало план введення в експлуатацію нового суперкомп'ютера з продуктивністю 17,7 петафлопса, який замінить три застарілі системи. Це рішення значно розширює можливості підтримки найскладніших обчислювальних завдань Міністерства оборони та включає прискорювачі останнього покоління від AMD у вигляді 128 блоків прискореної обробки (APU) AMD MI300A.



Система буде встановлена в Центрі суперкомп'ютерних ресурсів ВМС DoD (Navy DSRC), який відомий командувачем командуванням метеорології та океанографії ВМС (CNMOC) в Космічному центрі імені Стеніса, штат Міссісіпі, і забезпечить високопродуктивними обчисленнями користувачів з усіх служб та відомств.



Архітектура системи виглядає так:



Система HPE Cray EX4000 з 256512 обчислювальними ядрами, що складається з процесорів AMD EPYC Genoa, 128 прискорювачів AMD MI300A і 24 графічних процесорів NVIDIA L40, з'єднаних 200-гігабітним міжз'єднанням Cray Slingshot-1 E1000, включаючи 2 ПБ твердотілих накопичувачів на базі NVMe, та 538 ТБ системної пам'яті.



Очікується, що система надійде в експлуатацію у 2024 році.

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