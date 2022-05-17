Дисплеї що обертаються – сучасний тренд

17 мая 2022 г., 18:05

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Після розвороту екрана на 180° продемонстровані й дисплеї з можливістю обороту на 360°.



Хоча смартфони з екранами, що розкладаються, поки не стали масовими, провідні розробники докладають зусиль саме в цьому напрямку. Це і зрозуміло, преміальні рішення завжди залишаються у фокусі великої частини споживачів, та й заробіток на них значно більший.



На ринку вже присутні кілька варіантів смартфонів, де дисплей не тільки розгортається на 180°, але й розгортається з висуненням з корпусу. І ось LG Display на щорічній конференції SID 2022, яка пройшла нещодавно в Сан-Хосе (шт. Каліфорнія, США), показала своє оригінальне бачення дисплея, що розкладається, де OLED-матриця розгортається на 360°. Таким чином, відпадає потреба у другому екрані, що має знизити собівартість оснащеного подібним екраном смартфона. За заявою виробника, конструкція може витримати до 200 тис. циклів складання-розкладання, а роздільна здатність 8-дюймового сенсорного екрана становить 2480x2200. Крім того, зазначається, що в цьому дисплеї використовується спеціальна структура, що дозволяє уникнути складок. Зізнаюся, у всіх розкладаних дисплеях, з якими мені довелося познайомитися, нерівномірність поверхні екрану в районі згину викликає візуальний дискомфорт.



Смартфони з екранами, що розгортаються, поки не вийшли на ринок, хоча кілька гравців показували свої розробки на базі цієї технології. Одна з них навіть зуміла дістатися України: модель OPPO X 2021 хоч і була презентована як комерційна, але в результаті так і не надійшла у продаж. Тим цікавіше було дізнатися, що Samsung Display на SID 2022 показала своє бачення такої конструкції. Розробки компанії дозволяють нарощувати екран як у горизонтальному, і у вертикальному напрямі. Зверніть увагу, що екран, що горизонтально розгортається, розширюється від центральної частини в обидві сторони. Причому площа мало не подвоюється, тоді як вертикальне нарощування площі виконується ненабагато. Цікаво було б побачити, як таке збільшення може бути використане в додатках.





Для повноти картини варто відзначити, що у фокусі й LG Display, і Samsung Display на SID 2022 були не тільки дисплеї, що розвертаються, для смартфонів. Обидва виробники приділили увагу і ноутбукам. Так LG продемонструвала OLED-матрицю з діагоналлю 17 дюймів для лептопа, а Samsung – ігрову OLED-панель із частотою оновлення 240 Гц. З чого можна дійти висновку, що оснащення ноутбуків OLED-екранами також стає важливим трендом.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист