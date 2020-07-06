Дилемма обезьяны

6 июля 2020 г., 16:34

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В каноническом анекдоте обезьяна не может разорваться между умными и красивыми. Поединок левых полушарий головного мозга (анализ приложений, оценки нагрузок, прогноз окупаемости) с правыми (сила бренда, корпоративные стандарты, эмоциональная привязанность) — обычное дело в ИТ. Не получается совместить целеполагание. Сделаешь по уму — ворчат: «матерьял не тот, отделка похуже, кисть жидкая». Дайте денег на «отборные гробы» — нету денег. Парадокс.

Почему-то принято считать это конфликтом между техническим и управленческим персоналом. Будто исполнители тянутся к прекрасному, а блюстители подрезают крылья их мечте. Помню, один долго просил руководство купить ему блейд-сервер. Выпросил. Потом на нем много лет разогревали обед — не взлетело. Кто ж знал, что он адепт карго-культа.

Перенимать чужие практики нужно. Внедрять новые подходы и технологии важно и полезно. Нельзя впадать в крайности и приписывать инструментам то, чего в них нет — способности решать наши задачи за нас. Инициатором проектов может стать любой ИТ-менеджер. Стал — проводи экспертизу, собирай мнения, учитывай распределение ресурсов, включай обратную связь. Без корректировки намерений по обстоятельствам (приложениям, окружению, бюджету) результата не будет.

У бестолковых проектов обычно нет автора — из-за сознательного ухода от персональной ответственности. С «красивыми» всяко спокойнее. Там ходят по сцене табуном и поют хором. Прибьешься к «умным» — придется принимать самостоятельные решения и их отстаивать.

.... Знакомому как-то приснился сон — о Prozzoro 3.0 нового поколения, где при закупках используется автоматическая нечеткая логика прогноза пользы/качества, общей стоимости владения и расчет мультипликаторов положительного влияния. Хорошо, что в мозгах совестливых людей протекают такие мыслительные процессы. Пусть ночью, пусть в виде фантасмагории. Может еще полетаем.

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