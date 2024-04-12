DJI випустила дуже маневрений FPV-дрон Avata 2

12 апреля 2024 г., 14:25

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DJI представила Avata 2, свій перший споживчий дрон 2024 року.



Пристрй DJI Avata 2 має поліпшення і доробки в декількох напрямах, включаючи нові окуляри Goggles 3 і аксесуари RC Motion 3.



Крім того, як зазначається новий пристрій має вдосконалене апаратне забезпечення камери та технології передачі відео O4 від DJI.



Зокрема, Avata 2 має 1/1,3-дюймовий сенсор камери з роздільною здатністю 12 МП, надширококутний FoV на 155° та підтримку HDR-відео з роздільною здатністю 4K/60 FPS. Крім того, новий дрон інтегрує 10-бітний колірний профіль D-Log M, серед інших функцій для відеозйомки. Система передачі відео O4 від DJI забезпечує максимальну дальність передачі 13 км і швидкість 60 Мбіт/с, що на 3 км і 10 Мбіт/с більше, ніж у Avata, відповідно.



Крім того, Avata 2 може виконувати маневри перекидання, крену і дрейфу на 180° одним натисканням кнопки на пульті RC Motion 3, для чого раніше був потрібен двостіковий FPV-контролер. Крім того, DJI включила 46 ГБ вбудованої пам’яті і знизила шум пропелера до 81 дБ, що, за словами компанії, «схоже на рівень шуму Air 3».



Час польоту Avata 2 становить 23 хвилини, що на 5 хвилин більше, ніж у попередника.



Новий дрон доступний для замовлення за ціною у 489 дол. DJI Avata 2 Fly More Combo (з одним акумулятором) з окулярами DJI Goggles 3, пультом дистанційного керування RC Motion 3 запропонують за 999 дол.

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