«Київстар» на знак вдячності клієнтам за терпіння скасовує наступну плату за тариф

21 декабря 2023 г., 16:25

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» повідомляє, що станом на 21 грудня відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після масштабної хакерської атаки, що сталася вранці 12 грудня.

Для того, щоб висловити подяку своїм абонентам за їх підтримку та довіру, компанія скасовує наступну планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній Інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня. Користувачам «Домашній інтернет» та «Все разом» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів «Київстар» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.

Окрім цього, компанія виділяє додатково 100 млн грн на потреби ЗСУ.

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