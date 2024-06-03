Держспецзв'язку модернізує процеси впровадження комплексної системи захисту інформації

3 июня 2024 г., 10:35

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Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з декларування відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, створених з використанням профілів безпеки інформації».

Мета проєкту – модернізувати процеси впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з використанням кращих світових стандартів безпеки, зокрема NIST 800-53 (США). Це має сприяти значному підвищенню рівня захисту державних інформаційних ресурсів і швидкій адаптації систем захисту інформації до нових загроз.

Координатором проєкту буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Його учасниками стануть центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи і підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, органи військового управління та військові формування. Строк реалізації – до двох років.

Після закінчення експерименту Держспецзв'язку прозвітує Уряду про результати та запропонує внести відповідні зміни до законодавчих та інших нормативно-правових актів для підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів та адаптації систем до нових кіберзагроз.

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