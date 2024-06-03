Nvidia ось-ось наздожене по капіталізації Apple та може стати другою найдорожчою компанією у світі

3 июня 2024 г., 9:35

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Reuters пише, що Nvidia незабаром може випередити Apple і стати другою за вартістю компанією в світі.



Залежність практично всіх програм штучного інтелекту, таких як ChatGPT від OpenAI, від чипів Nvidia допомогла акціям компанії майже потроїтися в ціні за останній рік до 2,68 трильйона доларів.



На відміну від цього, Apple поступилася своїм місцем № 1 Microsoft на початку цього року, оскільки компанія бореться зі слабким попитом на свої iPhone та з жорсткою конкуренцією в Китаї. Востаннє компанія оцінювалася в $2,92 трлн.



«Це, безумовно, прикметно, адже Apple так довго домінувала, особливо на фронті зростання та інновацій. Однак останнім часом крива інновацій Apple, схоже, вирівнялася, що свідчить про повільніше зростання в майбутньому, - зазначив Брайан Малберрі (Brian Mulberry), менеджер клієнтського портфеля в Zacks Investment Management. - З іншого боку, Nvidia змогла зловити хвилю за хвилею зростання. Починаючи з ігрового попиту, потім криптовалюти, а тепер і штучного інтелекту, вони змогли ідеально поєднати інновації з попитом, а це дорівнює вибуховому зростанню».



Nvidia також стала найшвидшою компанією зі зростання, яка виросла з 1 трлн до 2 трлн дол. у 2024 році і при цьому випередила Amazon.com, Alphabet та Saudi Aramco.



З моменту свого різкого падіння близько року тому компанія постійно перевершувала високі очікування Уолл-стріт щодо доходів і прибутку, а попит на її графічні процесори значно перевищував пропозицію, оскільки великі технології поспішають впроваджувати додатки зі штучним інтелектом.

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