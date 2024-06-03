Прогнозується, що світові поставки смартфонів відновляться з ростом на 4% у 2024

3 июня 2024 г., 11:45

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За прогнозами IDC у 2024 році світові поставки смартфонів зростуть на 4% у річному обчисленні до 1,21 мільярда одиниць.



Зростання у цьому році додасть імпульсу загальному відновленню, яке IDC очікує протягом усього прогнозованого періоду, оскільки споживчий попит повільно відновлюється після похмурих останніх кількох років. Відновлення продовжиться у 2025 році, коли очікується зростання на 2,3%, за яким послідує низьке однозначне зростання протягом решти прогнозованого періоду, в результаті чого п’ятирічний сукупний річний темп зростання складе 2,3%.



«Хоча загальний ринок цього року продемонструє відносно сильне відновлення з 4% зростанням майже в усіх регіонах, важливо відзначити, що більша частина зростання буде забезпечена Android, який, як очікується, зростатиме значно швидше - на 4,8% порівняно з 0,7% для iOS, - підкреслив Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень у Worldwide Tracker Team компанії IDC. - Швидке зростання Android відбувається після важких двох років, тоді як більш м’яке зростання iOS пояснюється сильним 2023 роком і посиленням конкуренції в Китаї, що знижує його потенціал зростання. Однак, якщо Apple зробить рішучий крок щодо своєї стратегії АІ для iPhone, продемонструвавши чіткі кейси використання, це може прискорити зростання Apple і відновити попит на iPhone, особливо в Китаї. Незалежно від того, як це буде розвиватися, хороша новина полягає в тому, що ринок смартфонів нарешті вийшов з глухого кута і має чіткий шлях до відновлення».



«Смартфони з підтримкою 5G продовжують стимулювати ринок, оскільки ці пристрої продемонструють майже 16% зростання у 2024 році, оскільки їх впровадження продовжує розширюватися в усіх регіонах і на всіх ринках, - сказав Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень IDC у Всесвітньому щоквартальному звіті IDC про мобільні телефони. - За 16% зростанням у 2024 році послідує ще один рік двозначного зростання у 2025 році (+13,2%), оскільки частка ринку 5G зросте до 74,4% у порівнянні з 67,2% у 2024 році. Після насичення 5G на більшості розвинених ринків, зростання у країнах, що розвиваються, відіграватиме центральну роль у стимулюванні поставок протягом усього прогнозованого періоду. У той час як загальний ринок смартфонів матиме середньорічне зростання на рівні 2,3% у період 2024-2028 років, поставки 5G за той самий період зростуть на вражаючі 9,1%».

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