Dell відкрила операційну платформу для Edge-обчислень

31 августа 2023 г., 12:35

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Dell Technologies оголосила про доступність NativeEdge, операційної платформи, яку вона представила в травні з метою спрощення, захисту та автоматизації периферійної інфраструктури та додатків.

Ринок периферійних обчислень, який Dell визначає як «практику перенесення обробки інформації з централізованих центрів обробки даних на периферію мережі», стрімко зростає - більшість аналітиків очікують, що до кінця десятиліття він буде збільшуватися на 30% і більше щорічно.

Dell заявила, що NativeEdge може спростити оркестровку і управління тисячами периферійних пристроїв і локацій за допомогою внутрішніх підключень до декількох хмар. За її словами, власний аналіз 100 перших розгортань показав, що клієнти змогли прискорити до 22 раз управління життєвим циклом шляхом автоматизації рутинних і повторюваних завдань.

Сервер NativeEdge включає в себе технологію, яку Dell придбала разом з компанією Cloudify на початку цього року. Програмне забезпечення можна розгорнути на трьох типах обчислювальних платформ: невеликих багатопротокольних пристроях збору даних, настільних комп’ютерах Dell OptiPlex і серверах Dell PowerEdge.

«Ми можемо забезпечити узгоджену роботу незалежно від того, чи це ПК, чи нативний сервер, - говорить Гіл Шнеорсон (Gil Shneorson), старший віце-президент з периферійних рішень в Dell. - Зазвичай доводиться йти на компроміс».

Компанія будує стабільну мережу незалежних постачальників програмного забезпечення, системних інтеграторів, реселерів та виробників оригінального обладнання, які постачатимуть продукти на основі цієї платформи. «Ми маємо намір створити великий каталог завдяки поєднанню роботи з конкретними партнерами та програми сертифікації», - підкреслив Шнеорсон.

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