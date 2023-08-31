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OpenAI планує отримати понад 1 млрд дол. доходу за 12 місяців

31 августа 2023 г., 13:25
Як повідомляє видання The Information, компанія OpenAI планує отримати понад 1 мільярд доларів доходу протягом наступних 12 місяців.
 
Раніше виробник ChatGPT прогнозував дохід у розмірі 200 мільйонів доларів на цей рік.
 
Компанія, яку підтримує Microsoft, генерує понад 80 мільйонів доларів доходу на місяць, порівняно з 28 мільйонами доларів за весь минулий рік, додається у звіті.
 
Крім ChatGPT, компанія заробляє гроші, продаючи API-доступ до своїх моделей штучного інтелекту розробникам і підприємствам безпосередньо і через партнерство з Microsoft, яка в січні інвестувала в компанію понад 10 мільярдів доларів.
 

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