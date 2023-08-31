За прогнозами, світові витрати на публічні хмарні сервіси досягнуть 1,35 трлн дол. у 2027 році

31 августа 2023 г., 11:25

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Згідно з останнім оновленням звіту IDC «Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide», у 2027 році світові витрати на публічні хмарні сервіси сягнуть 1,35 трильйона доларів. Хоча очікується, що річне зростання витрат дещо сповільниться протягом періоду 2023-2027 років, прогнозується, що ринок досягне п’ятирічного середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 19,9%.

«Зараз хмарні технології домінують у витратах на інфраструктуру, платформи та додатки, - відмічає Ейлін Сміт (Eileen Smith), віце-президент програми Data & Analytics в IDC. - Більшість організацій прийняли публічну хмару як економічно ефективну платформу для розміщення корпоративних додатків, а також для розробки та розгортання рішень, орієнтованих на клієнта. Забігаючи наперед, можна сказати, що хмарна модель залишається неймовірно привабливою для задоволення потреб клієнтів в інноваціях при розробці та розгортанні додатків, в тому числі оскільки дані, штучний інтелект/машинне навчання (AI/ML) та периферійні потреби продовжують визначати передній край інновацій».

З 28 галузей, охоплених дослідженням, три найбільші галузі у 2027 році - банківська справа, програмне забезпечення та інформаційні послуги та телекомунікації - разом складуть 326 мільярдів доларів витрат на публічні хмарні сервіси. Роздрібна торгівля та професійні та персональні послуги стануть наступними найбільшими галузями за обсягом витрат, що дасть першій п’ятірці галузей сукупну частку майже 36%. Галузями, які демонструватимуть найшвидше зростання витрат до 2027 року, є програмне забезпечення та інформаційні послуги (24% середньорічних темпів зростання), ринки капіталу (21,9%) та телекомунікації (21,8%). Фактично, кожна галузь, окрім споживчого сектору, демонструватиме двозначні середньорічні темпи зростання протягом прогнозованого періоду.

Сегмент програмного забезпечення як послуга (SaaS) стане найбільшою категорією хмарних обчислень, на який припадатиме близько 40% усіх державних витрат на хмарні технології. SaaS-додатки також матимуть найповільніший ріст витрат протягом прогнозованого періоду з п’ятирічним середньорічним темпом зростання на рівні 15,8%. Провідними SaaS-додатками будуть управління ресурсами підприємства (ERM) і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), за ними йдуть системи для обробки та управління контентом, а також додатки для спільної роботи.

Інфраструктура як послуга (IaaS) буде другою за величиною категорією витрат на публічні хмари, за якою слідуватиме платформа як послуга (PaaS). Витрати на PaaS будуть найбільш швидкозростаючою категорією з п’ятирічним середньорічним темпом зростання 27,2%, очолюваною покупками програмного забезпечення для управління даними, прикладних платформ, а також програмного забезпечення для аналітики та бізнес-аналітики. Витрати на IaaS, що охоплюють обчислювальні пристрої, пристрої зберігання даних і мережеві пристрої, стануть другою за темпами зростання категорією з середньорічним темпом приросту 23,5%.

Системне інфраструктурне програмне забезпечення (SIS) буде найменшою категорією витрат на хмарні технології, на яку припадатиме приблизно 15% від загального ринку. Програмне забезпечення для забезпечення безпеки буде найбільшою сферою інвестицій в цій категорії, конкуруючи з витратами на ERM в категорії додатків SaaS. Програмне забезпечення для фізичних і віртуальних обчислень матиме найшвидше зростання витрат серед продуктів SIS.

Сполучені Штати стануть найбільшим географічним ринком публічних хмар з прогнозованими витратами в 697 мільярдів доларів у 2027 році. Західна Європа займе друге місце з інвестиціями на загальну суму 273 мільярди доларів, за нею піде Китай з показником 117 мільярдів доларів. У Латинській Америці спостерігатиметься найшвидше зростання витрат з п’ятирічним середньорічним темпом приросту на рівні 29,1%, далі по цьому показнику слідуватиме Китай з 26,9%.

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