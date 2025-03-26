Dell у 2025 фінансовому році скоротила персонал на 10%

26 марта 2025 г., 17:25

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Згідно з повідомленням Reuters, чисельність персоналу компанії Dell Technologies, скоротилася на 10% у 2025 фінансовому році.

У своєму річному звіті компанія повідомила, що станом на 31 січня вона мала близько 108 тис співробітників, в порівнянні з приблизно 120 000 роком раніше, оскільки продовжували впроваджуватися заходи щодо скорочення витрат, включаючи обмеження зовнішнього найму і реорганізацію.

Компанія також зберегла формулювання про різноманітність та інклюзивність. «Ми прагнемо до рівних можливостей працевлаштування і продовжуємо впроваджувати інклюзивну політику, яка дозволяє Dell Technologies досягати цих цілей».

Президент Дональд Трамп назвав ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзії (DEI) дискримінаційними і запропонував Міністерству юстиції розслідувати, чи не порушують такі зусилля закон. Такі компанії, як Meta та Alphabet відмовилися від ініціатив DEI.

Також Reuters повідомляє, що у лютому компанія Dell Technologies спрогнозувала зниження скоригованої норми валового прибутку на 2026 фінансовий рік, що пов'язано з підвищенням витрат на створення серверів АІ в умовах жорсткої конкуренції на ринку.

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