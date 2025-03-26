 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Dell у 2025 фінансовому році скоротила персонал на 10%

26 марта 2025 г., 17:25
0 
 
Згідно з повідомленням Reuters, чисельність персоналу компанії Dell Technologies, скоротилася на 10% у 2025 фінансовому році.
 
У своєму річному звіті компанія повідомила, що станом на 31 січня вона мала близько 108 тис співробітників, в порівнянні з приблизно 120 000 роком раніше, оскільки продовжували впроваджуватися заходи щодо скорочення витрат, включаючи обмеження зовнішнього найму і реорганізацію.
 
Компанія також зберегла формулювання про різноманітність та інклюзивність. «Ми прагнемо до рівних можливостей працевлаштування і продовжуємо впроваджувати інклюзивну політику, яка дозволяє Dell Technologies досягати цих цілей».
Президент Дональд Трамп назвав ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзії (DEI) дискримінаційними і запропонував Міністерству юстиції розслідувати, чи не порушують такі зусилля закон. Такі компанії, як Meta та Alphabet відмовилися від ініціатив DEI.
 
Також Reuters повідомляє, що у лютому компанія Dell Technologies спрогнозувала зниження скоригованої норми валового прибутку на 2026 фінансовий рік, що пов'язано з підвищенням витрат на створення серверів АІ в умовах жорсткої конкуренції на ринку.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  