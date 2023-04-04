«Датагруп» пропонує бізнес-користувачам хмарну інфраструктуру в Німеччині

4 апреля 2023 г., 15:25

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Компанія «Датагруп» повідомляє, що розбудувала сучасну хмарну інфраструктуру (IaaS) та анонсує повноцінний запуск сервісу у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Публічна хмара «Євроклауд» побудована на сучасних серверах (системи віртуалізації VMware) та розташована в дата-центрі, який відповідає вимогам рівня сертифікації TIER IV та має всі необхідні сертифікати міжнародного стандарту ISO.

Компанія пропонує клієнтам як локальні, так і міжнародні технічки майданчики для оренди хмарної інфраструктури. Наприклад, три власні хмари в Україні – як повністю автоматизоване рішення з методами самоуправління на базі гіпервізора KVM, так і професійні хмари для побудови індивідуальних рішень на базі гіпервізорів Hyper-V, VMware. Для клієнтів державного сектора компанія пропонує конвергентні рішення, статус захисту яких підтверджений атестатом КСЗІ (ДССЗЗІУ) та ISO:27001. У Європі це партнерські провайдери Deac (Латвія), а також глобальні міжнародні – Microsoft Azur та Google Cloud.

«Як провідний оператор міжнародного транзиту трафіку "Датагруп" має у Франкфурті-на-Майні вузол зв’язку ємністю близько 400 Gbps, що дозволяє забезпечувати з’єднання із хмарною інфраструктурою на різних швидкостях за потребою клієнта, використовуючи канали передачі даних, а також підключення на базі мережі Інтернет українського або європейського сегментів», – підкреслює Ірина Близнюк, директорка департаменту корпоративних продажів «Датагруп».

Обираючи послуги «Датагруп», клієнти отримують комплексний підхід у вирішенні своїх бізнес-завдань, великий портфель телеком-продуктів і додаткових сервісів: хмарні послуги, кібербезпеку тощо (всі послуги з одних рук), підтримку 24/7/365, активацію сервісу протягом години, а також допомогу в міграції та налаштуванні.

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